Phanteks NV9 to solidna obudowa zbudowana jak czołg

Holendrzy nie przestają zaskakiwać. Phanteks wypuścił ogromną i pojemną obudowę, która może okazać się idealna pod rozbudowane układy chłodzenia cieczą.

Najnowsze procesory AMD i Intela oferują co prawda topową wydajność w grach i programach, ale posiadają również duży pobór mocy. To zaś oznacza bardzo wysokie temperatury, zwłaszcza w przypadku flagowych modeli. Tym samym coraz więcej osób sięga po układy chłodzenia cieczą.

Obudowa Phanteks NV9 ma masę prawie 20 kilogramów

Zauważyli to producenci obudów komputerowych, którzy zaczynają oferować konstrukcje dopasowane nie tylko do gotowych zestawów All in One, ale również rozbudowanych i w pełni autorskich układów LC. Jednym z nich jest holenderski Phanteks, który pokazał nowego giganta.

Phanteks NV9 to obudowa typu Full Tower o wymiarach 615 x 280 x 575 milimetrów i masie 19,5 kilograma. W jej środku zmieścimy płyty główne SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 490 milimetrów oraz wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 205 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano trzy zatoki 3,5" oraz sześć miejsc 2,5".

Jednak zdecydowanie okazalej wygląda kwestia chłodzenia. Można tutaj zamontować maksymalnie do 12 wentylatorów 120-milimetrowoych, do 11 wentylatorów 140-milimetrowych lub aż 3 radiatory 420-milimetrowe oraz dodatkową chłodnicę 280-milimetrową. Fabrycznie brak tutaj jakichkolwiek wentylatorów.

Obudowa trafiła już do sprzedaży. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna, a cena wynosi 199 euro, czyli około 859 złotych. Prócz tego producent wypuścił też szereg dodatków do swoich innych obudów jak ekrany Shift XT oraz Hi-Res Display i zestaw podświetlenia NV7/9 Premium D-RGB Kit.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne