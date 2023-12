Lenovo rozpoczyna ofensywę na rynku SSD

Lenovo wypuściło do sprzedaży własne SSD PCIe 5.0 zgodne z komputerami i konsolami. Mowa o wydajności ponad 12 GB/s i pojemności do 4 TB.

Coraz więcej osób sięga po nowe procesory w postaci serii AMD Ryzen 7000 oraz Intel Core 14. generacji. Tym samym na popularności zyskują pamięci RAM DDR5 oraz nośniki półprzewodnikowe PCIe 5.0. Trudno się temu dziwić, gdy oferują one znacznie wyższą wydajność niż rozwiązania starego typu.

Lenovo SL7000 50E to wydajność do 12 400 MB/s

I wygląda na to, że rynkiem SSD PCIe 5.0 zainteresowane jest coraz więcej producentów. Chiński gigant w postaci firmy Lenovo wypuścił właśnie do sprzedaży swoją nową, szalenie wydajną propozycję.

Lenovo SL7000 50E to nośniki półprzewodnikowe w formacie M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Phison E26 oraz nieznanymi, 232-warstwowymi kośćmi 3D TLC NAND. Specyfikacja jednak sugeruje, że to pamięci firmy Micron.

Jeśli chodzi o wydajność to mowa o do 12 400 MB/s dla odczytu i do 10 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Chińczycy nie zdradzają osiągów w przypadku zapisu i odczytu losowego, ale biorąc pod uwagę zastosowany kontroler i użycie pamięci podręcznej DDR4 tutaj również powinno to wyglądać dobrze.

Lenovo SL7000 50E oferuje cztery różne pojemności - 512 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Wszystkie z nich pozbawione fabrycznego radiatora w celu zachowania kompatybilności z płytami głównymi, laptopami oraz konsolami.

Opisywane SSD trafiły już do sprzedaży. Model 1 TB wyceniono na 1499 renminbi, czyli około 849 złotych, a wersje 2 TB na 1999 renminbi, czyli około 1129 złotych. Inne warianty pojawią się później. Producent udziela 3 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW. To trochę mało, gdy konkurencja potrafi oferować 5 lat.

