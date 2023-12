Acer pokazał nowego laptopa zrobionego ze śmieci

Jeśli jesteś fanem nowych technologii, ale zależy Ci też na dbaniu o środowisko to Acer ma laptopa idealnego. Wykonany został on w większości z materiałów z recyklingu.

W Dubaju (ZEA) odbywa się właśnie Szczyt Klimatyczny COP28 i z tej okazji zorganizowano również konferencje Next@Acer, na której nie mogło zabraknąć redakcji Telepolis. Tajwański producent chwali się szeregiem nowości rozwiązań, które na pierwszym miejscu stawiają dobro środowiska.

Acer Vero 16 to laptop, który łatwo naprawisz

Chwilę temu informowaliśmy Was już o przenośnych stacjach zasilających, a teraz pora na bardziej przyziemne i codzienne technologie. Acer bowiem pochwalił się nowym, wyjątkowym laptopem.

Acer Vero 16 (AV16-51P) to urządzenie promujące podejście Tajwańczyków do ograniczenia ilości śladu węglowego. Osiągnięto to poprzez zmianę materiałów użytych do produkcji, metod pakowania oraz recyklingu. Acer rzuca tym samym wyzwanie branży, wyznaczając kierunek rozwoju w stronę ekologicznych innowacji.

Producent chwali się m. in., że obudowa laptopa wykonana jest z mieszanki ponad 60% plastiku z recyklingu, w porównaniu do 30% w pierwszej generacji. Co więcej powierzchnia nie zawiera lotnych związków organicznych, farb ani dodatków, a touchpad wykonany jest z plastiku pochodzącego z oceanu.

Postawiono też na najnowsze podzespoły takie jak procesory Intel Core Ultra, które są bardziej energooszczędne niż poprzednie generacje. Nie zabrakło tutaj wyspecjalizowanych jednostek NPU, zapewniających nowe możliwości w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją (AI).

Co ważne Acer zapewnił szybki i łatwy demontaż urządzenia, w celu umożliwienia jego naprawy, modernizacji oraz recyklingu. Używane są tutaj standardowe wkręty, a nie jednorazowe, klejone elementy. Wisienką na torcie są papierowe opakowania pochodzące w 100% z recyklingu.

Niestety producent nie zdradził dokładnej specyfikacji oraz sugerowanej ceny Acer Vero 16 (AV16-51P). Taki szczegóły ujawnione zostaną dopiero na początku stycznia podczas targów CES 2024 w Las Vegas.

