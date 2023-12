Klawisze zagadka. Aż 70 proc. ludzi nie wie do czego służą

Wiele osób zakłada, że młodzi ludzie znają się na komputerach i ogólnie pojętej technologii. Najnowsze badanie sugeruje jednak, że to nie do końca prawda.

Komputery zdecydowanie trudno zaliczyć do "nowinek technologicznych", gdy do czynienia z nimi w swoim życiu miała już większość osób. Bez różnicy na wiek. Co więcej sporo z nas korzysta z PC do pracy, nauki lub rozrywki każdego dnia. Oczywiście część użytkowników zna się na komputerach lepiej od innych.

Najpopularniejszy skrót klawiszowy to CTRL+C

Wygląda jednak na to, że nawet wśród stosunkowo młodych osób znajomość obsługi komputera wcale nie musi stać na wysokim poziomie. Dowodzi tego najnowsze badanie przeprowadzone w Japonii.

White Inc. Japan przeprowadziło badanie sprawdzające znajomość skrótów klawiszowych wśród japońskich studentów. Wzięło w nim udział 519 ankietowanych, z czego 94,2% potwierdziło iż ma własny komputer. W większości - 83% - mowa o laptopach, a tylko 12,7% to komputery stacjonarne.

Najpopularniejszym skrótem klawiszowym, znanym aż przez 62,6% osób, jest CTRL+C odpowiedzialne za kopiowanie. Co ciekawe tylko 59,2% ankietowanych - wie, że CTRL+V pozwala na wklejenie treści.

Na trzecim miejscu znalazła się kombinacja CTRL+Z, czyli cofnięcie wykonanej akcji. Reszta skrótów klawiszowych cieszy się znacznie mniejszą popularnością. Średnio tylko jeden na czterech studentów w Japonii zna funkcje takie jak CTRL+X, CTRL+S, CTRL+A czy CTRL+P.

Prawdopodobnie najbardziej zaskakującą informacją jest fakt, że aż 19,8% ankietowanych odpowiedziało, iż nie zna żadnego skrótu klawiszowego. Warto przypomnieć, że mowa o studentach.

Jaki jest powód takiej sytuacji? Można tylko gdybać. Z pewnością spore znaczenie ma fakt, że sporo ludzi młodych obecnie częściej komunikuje się z użyciem smartfona. A tam omawiane skróty nie są używane. Nie jest to jednak dobra informacja, bowiem w pracy biurowej nadal królują przecież komputery.

