Nadciąga Morfeusz. Tak ciekawej obudowy jeszcze nie było

DeepCool zaprezentował obudowę, która pomieści wszystkie Wasze podzespoły komputerowe. I to bez różnicy czy stawiacie na chłodzenie tradycyjne czy układy LC.

Niezbędnym elementem każdego zestawu komputerowego jest obudowa. Bez różnicy czy mowa o tanim, czy drogim PC; sprzęcie do grania lub pracowania - nikt nie chce trzymać podzespołów w pudełku po butach. Zwłaszcza, że porządna konstrukcja znacząco wpływa na temperatury CPU i GPU, a więc i ich wydajność.

MORPHEUS to idealna obudowa dla entuzjastów PC

W sklepach można znaleźć setki obudów komputerowych od wielu różnych producentów. Jednak nawet laik zauważy, że większość z nich jest do siebie bliźniaczo podobna. DeepCool ma jednak asa w rękawie. Ich najnowszy model stawia na pełną modularność i dostosowanie do potrzeb użytkownika.

DeepCool MORPHEUS to obudowa typu Full Tower o wymiarach 551 x 250 x 528 milimetrów i masie około 15,5 kilograma. Wykonana została ze stali SPCC, tworzyw sztucznych i hartowanego szkła. Zmieścimy tutaj płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości o 195 milimetrów, karty graficzne o długości do 480 milimetrów i zasilacze nie dłuższe niż 180 milimetrów.

Niemalże wszystkie elementy obudowy są ruchome, a wnętrze oferuje trzy główne konfiguracje - opcja jednokomorowa A, opcja jednokomorowa B oraz opcja wielokomorowa. Różnią się one położeniem konkretnych podzespołów i liczbą miejsca na wentylatory, chłodnice czy nośniki danych.

DeepCool MORPHEUS pomieści do trzynastu wentylatorów 140-/120-milimetrowych, ale można tutaj również zamontować do sześciu jednostek 200-milimetrowych. Zadowoleni będą fani chłodzenia cieczą, bowiem zmieści się tutaj do trzech radiatorów 420-milimetrowych.

Producent dorzuca w komplecie trzy wentylatory 140-milimetrowe z podświetleniem ARGB LED. Prócz tego dostajemy ruchomy wyświetlacz przedstawiający parametry komputera (temperatury, obciążenie itd.) oraz "bitsy", czyli gumowe nakładki pozwalające na personalizację obudowy. W zestawie jest też riser PCIe 4.0.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi i jest rozbudowany. Gości on cztery USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB typu C, hybrydowe złącze słuchawkowe oraz przycisk Power i od kontroli podświetlenia.

Niestety DeepCool nie zdradził daty premiery i sugerowanej ceny MORPHEUSa, a szkoda. To z pewnością jedna z ciekawszych i oryginalniejszych obudów zaprezentowanych w ostatnich miesiącach.

Źródło zdjęć: DeepCool

Źródło tekstu: oprac. własne