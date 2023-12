ASUS ma nową kartę graficzną, której nie chcesz w swoim PC

Szukasz taniej oraz wydajnej karty graficznej i nie przeszkadza Ci głośny komputer? W takim razie zainteresuje Cie najnowszy model tajwańskiej firmy ASUS.

W sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie kart graficznych od wielu różnych producentów. Tym samym każdy powinien znaleźć coś dla siebie pod względem wyglądu, rozmiaru, kultury pracy czy ceny. Są jednak takie zastosowania, gdzie potrzeba specjalnej konstrukcji.

Nowa karta ASUS-a stworzona została z myślą o AI

Mowa głównie o stacjach roboczych i serwerach, które korzystają z kilku GPU równocześnie. Tutaj klasyczne coolery się nie sprawdzają i dużo lepszym rozwiązaniem są tzw. "turbinki". A tak się składa, że ASUS przygotował dokładnie taki model karty graficznej GeForce RTX 4070.

ASUS GeForce RTX 4070 Turbo to karta graficzna o wymiarach 269 x 111 x 40 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z dwuslotowym układem chłodzenia, który korzysta z wentylatora odśrodkowego. Konstrukcja zaprojektowana została z myślą o maszynach używanych do pracy z AI, grafiką 3D oraz obróbką wideo.

Tajwańczycy nie zdecydowali się na fabryczne OC, a więc mowa o specyfikacji referencyjnej. Oznacza to 2475 MHz na rdzeniu oraz 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X 21 Gbps na 192-bitowej szynie danych. Całość zasilana przez pojedyncze złącze 8-pinowe. Panel I/O oferuje jedno HDMI 2.1a i trzy DisplayPort 1.4a.

ASUS GeForce RTX 4070 Turbo ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach i będzie to jeden z tańszych modeli w ofercie tego producenta. Jednak użytkownicy domowi, którzy nie planują "wodowania", powinni się raczej trzymać od niego z daleka ze względu na wysokie temperatury i słabą kulturę pracy.

Zobacz: GIGABYTE ma gratkę dla fanów wody i podświetlenia RGB LED

Zobacz: NVIDIA w tarapatach? Rząd USA stawia ultimatum

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne