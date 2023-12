NVIDIA w tarapatach? Rząd USA stawia ultimatum

Osoby śledzące politykę oraz świat nowych technologii z pewnością zdają sobie sprawę z napiętej sytuacji między USA, a Chinami. Oba mocarstwa od dłuższego czasu wymieniają się kolejnymi dotkliwymi sankcjami.

Rząd Stanów Zjednoczonych od połowy 2022 roku nakłada kolejne obostrzenia na amerykańskie firmy dotyczące eksportu wydajnych akceleratorów i kart graficznych do Chin. Ma to na celu ograniczenie możliwości Państwa Środka w badaniach i rozwoju sztucznej inteligencji (AI).

Oczywiście głównym poszkodowanym w tej sytuacji jest lider na rynku GPU, czyli NVIDIA. Zieloni jednak do tej pory szybko adaptowali się do obostrzeń, szykując specjalne układy dla rynku chińskiego. Mowa między innymi o NVIDIA A800 i H800, HGX H20, L20 i L2 czy niedawnej zapowiedzi GeForce 4090D.

Wygląda jednak na to, że takie postępowanie NVIDII jest nie w smak Wielkiemu Bratu. W ostatnim wywiadzie dla Fortune, Gina Raimondo, czyli Sekretarz handlu USA, powiedziała wprost:

If you redesign a chip around a particular cut line that enables them to do AI, I’m going to control it the very next day.