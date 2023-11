NVIDIA tworzy nową wersję karty GeForce RTX 4090

NVIDIA pracuje nad nową wersją karty graficznej GeForce RTX 4090. Ta jednak nie trafi na europejski rynek. Powstaje specjalnie dla Chińczyków.

GeForce RTX 4090 to najlepsza karta graficzna do gier. Jednak w tym momencie nie wszyscy mogą z niej korzystać. Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz na import do Chin GPU, które są zbyt mocne i mogą być wykorzystywane do zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Ramy są bardzo sztywne i RTX 4090, jako jedyny model konsumencki, się w nich mieści.

GeForce RTX 4090 Dragon

Właśnie dlatego NVIDIA tworzy nową wersję GeForce RTX 4090 D (D — Dragon), która ma być przeznaczona na rynek chiński. Zwykły model jest o około 10 proc. zbyt mocny i łapie się na ograniczenia nałożone przez USA. Dlatego nowy model musi być trochę słabszy, ale nadal powinien oferować więcej niż RTX 4080.

Czemu NVIDIA w ogóle decyduje się na taki krok? Odpowiedź jest bardzo prosta — rynek chiński jest zbyt duży, aby go odpuścić. Oczywiście pozostałe modele nadal mogą być sprzedawane w Państwie Środka, ale RTX 4090 cieszył się tak ogromnym powodzeniem.

To też sposób na zwiększenie zarobku. Nowa karta, chociaż słabsza od standardowej wersji, ma być oferowana w podobnej cenie, co wcześniej zwykły RTX 4090. Karta ma trafić do sprzedaży ma początku 2024 roku. Prawdopodobnie nie będzie wersji Founders Edition, a jedynie modele oferowane przez partnerów Zielonych.

Źródło zdjęć: wlasne

Źródło tekstu: Tom's Hardware