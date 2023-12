Cooler Master prezentuje mocarne zasilacze z wyższej półki

Do sprzedaży trafiły nowe zasilacze tajwańskiego producenta. Cooler Master przygotował w pełni modularne i półpasywne jednostki zgodne z ATX 3.0 i PCIe 5.0.

Składając nowy zestaw komputerowy nigdy nie powinno się ignorować zasilacza. Porządna konstrukcja nie tylko posłuży nam długie lata, często w więcej niż jednym PC, ale zapewnia też stabilną pracę. Ma to zauważalny wpływ na potencjał podkręcania procesora, karty graficznej czy pamięci RAM.

Cooler Master udziela aż 10 lat gwarancji

A tak się składa, że Cooler Master poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży zapowiadanych w lipcu zasilaczy z serii GX III Gold. Zdaniem Tajwańczyków to propozycja z wyższej półki, który sprosta każdym wymaganiom. Wszystko za sprawą zgodności ze standardem ATX 3.0 oraz PCIe 5.0.

W skład rodziny Cooler Master GX III Gold wchodzą cztery w pełni modularne jednostki o mocy 750, 850, 1050 lub 1250 W. Wszystkie z nich mogą się pochwalić wysoką sprawnością ponad 90%, potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Gold i Cybenetics Platinum. Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń - OPP, OVP, OTP, OCP, SCP i UVP.

Opisywane zasilacze oferują tryb pracy półpasywnej, gdzie do 40% obciążenia wentylator pozostaje wyłączony. Zastosowane przewody to czarne rozwiązania taśmowe. Oczywiście nie zabrakło tutaj wtyczek 12VHPWR dla najnowszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Co ważne to rozwiązanie typu 90°.

Modele Cooler Master GX III Gold o mocy 750 i 850 W trafiły już do polskich sklepów. Sugerowane ceny to około 649 i 799 złotych. Tajwański producent udziela 10-letniego okresu gwarancyjnego.

