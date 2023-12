GELID ma tanie wentylatory dla fanów błogiej ciszy

Chcesz by Twój nowy komputer był chłodny i cichy? Nie ma sprawy! GELID kolejny raz udowadnia, że porządne wentylatory wcale nie muszą być drogie.

Zestawy komputerowe oparte na najnowszych procesorach i kartach graficznych od AMD, Intela oraz NVIDII oferują ogromną wydajność w grach i programach. Niestety często oznacza to też duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury. Tym samym ważny jest odpowiedni dobór chłodzenia, obudowy i wentylatorów.

Nowe wentylatory GELID stawiają na wzmocnione łożysko

W sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie różnych propozycji. GELID twierdzi jednak, że ich najnowsze rozwiązanie idealnie sprawdzi się u użytkowników, którzy stawiają na cichą pracę komputera.

GELID Silence 12 to seria, w skład której wchodzą dwa modele - podstawowy oraz wersja PWM. Skonstruowana ona została z myślą o niskich obrotach i cichej pracy. Znajdziemy tutaj między innymi dziewięć wyprofilowanych łopatek, wzmocnione łożysko hydrodynamiczne oraz podkładki antywibracyjne.

GELID Silence 12 PWM pracuje z prędkością do 1800 obrotów na minutę przy wydajności do 88,6 CFM, ciśnieniu do 2,49 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 38,3 dB(A).

GELID Silence 12 jest nieco wolniejszy, ale za to cichszy. Oferuje on prędkość obrotową do 1200 RPM przy wydajności do 54,9 CFM, ciśnieniu do 0,89 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 32,1 dB(A).

Oba wentylatory trafiły już do sprzedaży. Sugerowane ceny w europie to 8,5 euro za GELID Silence 12 PWM i 7,5 euro za GELID Silence 12, czyli około 39,99 i 34,99 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

