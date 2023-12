ADATA SD810, czyli małe, wydajne i wytrzymałe PSSD

ADATA poszerzyła swoje portfolio o przenośne SSD, którym nie straszna jest woda i pył. Dodatkowo mowa o małych rozmiarach, wysokiej wydajności i dużej pojemności.

Płyty CD i DVD odeszły zasadniczo do lamusa, przynajmniej gdy mowa o codziennym użytkowaniu. Większość nowych komputerów stacjonarnych i laptopów nie posiada już nawet napędu optycznego. Trudno się temu dziwić, gdy na rynku są znacznie pojemniejsze i wydajniejsze rozwiązania.

ADATA SD810 mieści się w kieszeni i oferuje do 2000 MB/s

Obecnie największym powodzeniem cieszą się pamięci typy pendrive oraz dyski zewnętrzne. A tak się składa, że tajwańska firma ADATA przygotowała nowe przenośne SSD. Kuszą one wydajnością i wytrzymałością.

ADATA SD810 to urządzenie o wymiarach 73 x 44 x 12 milimetrów i masie 42 gramów. Mamy tutaj do czynienia z metalową obudową z gumowymi uszczelkami. Certyfikat IP68 potwierdza, że opisywany SSD jest pyłoszczelny i wodoodporny. Producent zdecydował się tutaj na interfejs USB 3.2 Gen 2x2 typu C.

ADATA nie zdradza szczegółów na temat zastosowanego kontrolera czy kości pamięci, ale należy zakładać, że mowa o Silicon Motiom SM2320G oraz 3D TLC NAND. Deklarowana wydajność to do 2000 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego. Jest to wartość zbliżona do innych PSSD z wyższej półki.

Seria ADATA SD810 zaoferuje cztery warianty pojemności - 500 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Wszystkie z nich objęte 3-letnią gwarancją producenta. Niestety sugerowane ceny na rynek Polski pozostają tajemnicą.

