ADATA ulepsza swój i tak już bardzo dobry dysk SSD

Szukasz nowego SSD? Potrzebujesz topowej wydajności? Chcesz go zamontować w konsoli? Nie ma sprawy! Wystarczy sięgnąć po ADATA LEGEND 960 MAX.

Na początku sierpnia pisaliśmy o tym, że ADATA rozszerza swoje portfolio nośników półprzewodnikowych. Tym razem Tajwańczycy zapowiadali bardzo wydajny SSD oferujące prędkości na poziomie ponad 7000 MB/s. Reklamowany był jako idealny dla twórców treści i posiadaczy konsoli Sony PlayStation 5.

ADATA LEGEND 960 MAX to aż 5 lat gwarancji

Wygląda na to, że ADATA postanowiła jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoją ofertę. Jak? Wzięto model LEGEND 960 i dołożono do niego specjalny radiator. Teraz niestraszne mu wysokie temperatury nawet w najbardziej ciasnych obudowach i to pod pełnym, długotrwałym obciążeniem.

ADATA LEGEND 960 MAX to nośniki półprzewodnikowy typu M.2 2280. Ponownie mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Silicon Motion SM2264 oraz kośćmi 3D TLC NAND. Nie zabrakło też pamięci podręcznej DRAM. Wykorzystywany interfejs to PCI Express 4.0 x4, a protokół to NVMe 1.4.

Wydajność zgodnie z obietnicami to do 7400 MB/s dla odczytu i do 6800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 750 000 i 630 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Całość dopełnia metalowy, żebrowany radiator w czarno-złotej kolorystyce obniżający temperatury nawet o 40%.

Do wyboru będą warianty o pojemności 1, 2 lub 4 TB. Wszystkie z nich objęte 5-letnią gwarancją producenta ograniczoną współczynnikiem TBW na poziomie 3120 TB. Sugerowane ceny pozostają nieznane.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: oprac. własne