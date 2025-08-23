Co dalej z cenami prądu? Rząd ma plan pomimo weta prezydenta

Prezydent złożył weto do ustawy wiatrakowej, która nie tylko określała nowe zasady stawiania wiatraków, ale też pozwalała na dalsze mrożenie cen energii. Karol Nawrocki przedstawił swoją propozycję, ale ta nie podoba się rządowi. Jednak Donald Tusk i koalicja mają nowy pomysł, jak uchronić Polaków przed wyższymi cenami energii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co z cenami prądu?

Według Wirtualnej Polski rząd ma szykować nową ustawę, która określi zasady dalszego mrożenia cen energii. Rozważana była również opcja załatwienia tego za pomocą rozporządzenia, ale jest to podobno mniej prawdopodobna opcja.

Jedno jest pewne, na tym polu szykuje się konflikt na linii prezydent-rząd. Karol Nawrocki przedstawił swoją propozycję mrożenia cen, która — jak mówią jego przedstawiciele — jest żywcem wzięta z zawetowanej ustawy. Jednak zdaniem rządu jest ona niewystarczająca. Koalicjanci przekonują, że liberalizacja zasad stawiania wiatraków również jest potrzebna, ponieważ potrzebujemy rozwiązań systemowych, w tym tańszej energii z wiatru.