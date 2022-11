GIGABYTE prezentuje autorskie karty GeForce RTX 4080

Chcesz odświeżyć swój komputer, a może planujesz złożenie całkiem nowego PC? Jeśli myślisz o najnowszych kartach NVIDIA GeForce to GIGABYTE pochwalił się swoimi modelami.

NVIDIA szykuje się do sklepowego debiutu kolejnej karty graficznej nowej generacji. Po flagowym modelu GeForce RTX 4090 czeka nas wreszcie premiera nieco tańszego i niewiele słabszego GeForce RTX 4080. Ma on przybyć do sklepów za równy tydzień, czyli 16 listopada 2022 roku.

NVIDIA GeForce RTX 4080 z własnym AiO? Nie ma sprawy!

NVIDIA GeForce RTX 4080 trafiła już w ręce pierwszych dziennikarzy. Od razu w sieci zaczęły pojawiać się przecieki. Wpierw mowa była o wynikach wydajności, lepszych o ponad 50% niż w GeForce RTX 3080. A później przyszła pora na szczegółowe zdjęcia PCB. Tym razem rąbka tajemnicy uchylił jeden z producentów.

Na kilka dni przed premierą firma GIGABYTE zdecydowała się pochwalić autorskimi kartami GeForce RTX 4080. Tajwańczycy planują na premierę przynajmniej sześć modeli, z czego trzy z nich należące do marki AORUS. Szykowane są zarówno tradycyjne chłodzenia, jak i warianty z AiO lub blokiem wodnym.

Najtańszym GeForce RTX 4080 od GIGABYTE ma być model EAGLE (OC), który dysponuje najprostszym układem chłodzenia pozbawionym podświetlenia. Oczko wyżej jest tradycyjnie wariant GAMING (OC) z nieco bardziej okazałym radiatorem i RGB LED. Dalej zaś całkowicie biały GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO.

Osoby poszukujące nowoczesnego designu sparowanego z RGB LED dostaną AORUS GeForce RTX 4080 MASTER. Dla fanów chłodzenia cieczą przygotowano zaś AORUS WATERFORCE WB i AORUS XTREME WATERFORCE. Pierwszy z blokiem wodnym gotowym do podłączenia do pełnowymiarowego układu LC, drugi zaś z gotowym rozwiązaniem w postaci 360-milimetrowego zestawu All in One.

Dokładna specyfikacja i sugerowane ceny w Polsce pozostają nieznane. Podobnie jak dziennikarzy, tak i producentów do 16 listopada obejmują umowy o zachowaniu poufności.

