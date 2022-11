GeForce RTX 4080 będzie nawet o 54% wydajniejszy od RTX 3080

Czekasz na nową kartę graficzną NVIDII? Wygląda na to, że warto! GeForce RTX 4080 zapowiada się na gamingową bestię wydajniejszą o ponad 50% od poprzednika.

Karty graficzne nowej generacji od NVIDII zadebiutowały już na rynku w pierwszej połowie ubiegłego miesiąca. Jednak jak na razie dostępny jest wyłącznie flagowy model GeForce RTX 4090, który kosztuje więcej niż używane auto. Sporo osób czeka więc na nieco słabsze, ale znacznie tańsze modele.

NVIDIA GeForce RTX 4080 boostuje nawet do 2,9 GHz

Jednym z nich ma być GeForce RTX 4080, czyli seria znana z dużo lepszego stosunku ceny do wydajności. Ma ona trafić oficjalnie do sprzedaży już za 8 dni, 16 listopada 2022 roku. Jeśli zastanawiacie się nad jej zakupem i tym jakiej wydajności należy się spodziewać to my znamy już odpowiedź.

Pierwsze wyniki wydajności pojawiły się w bazie wyników Geekbench, gdzie GeForce RTX 4080 przetestowany został w najpopularniejszych API - Vulkan, OpenCL i CUDA. Platforma testowa jak najbardziej była z wyższej półki bowiem obejmowała procesor AMD Ryzen 9 7950X i płytę główną ASUS ROG Crosshair X670 Extreme.

NVIDIA GeForce RTX 4080 uzyskał 248 932 punktów w teście OpenCL, 300 728 punktów w CUDA i 148 838 punktów w Vulkanie. Daje nam to wydajność kolejno o 37,1%; 45,7% i 29,9% większą niż oferowana przez NVIDIA GeForce RTX 3080. Test ten jednak ma słabe przełożenie na wydajność w grach.

Tutaj z pomocą przychodzi jednak inny przeciek od znanego w branży użytkownika Twittera o pseudonimie "MEGAsizeGPU". Pokazał on zrzuty ekranu z programu 3DMark i scenariuszy Time Spy oraz Time Spy Extreme. Mowa o wynikach wydajności graficznej na poziomie 14 718 oraz 28 599 punktów.

Są to wyniki o 51% i 54% lepsze niż w odpowiedniku poprzedniej generacji - GeForce RTX 3080 12 GB, a nawet o 32% lepsze niż w "starym" flagowcu, czyli GeForce RTX 3090 Ti. Co więcej GeForce RTX 4080 osiąga taktowania w trybie boost na poziomie 2,9 GHz przy domyślnym TDP do 320 W.

Źródło zdjęć: VideoCardz, NVIDIA

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne