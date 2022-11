To najlepszy GeForce RTX 4090, ale nigdy nie trafi do sklepów

Wieloletni partner NVIDII spisał się na medal projektując wyjątkowo udany autorski model karty graficznej. Niestety tym razem nigdy nie trafi on w ręce konsumentów.

We wrześniu dowiedzieliśmy się o tym, że jeden z legendarnych producentów kończy z produkcją kart graficznych. Mowa o firmie EVGA, która do tej pory byłą wyłącznym partnerem NVIDII. Powód? W skrócie problematyczny dialog z Zielonymi i niskie marże. Więcej możecie dowiedzieć się o sprawie TUTAJ.

EVGA GeForce RTX 4090 FTW3 to karta z potencjałem

Oczywiście taka decyzja nie jest łatwa i tym bardziej nie podejmuje się jej z dnia na dzień. Tym samym EVGA mimo wszystko pracowała do ostatniej chwili nad autorskimi modelami GeForce RTX 4000. I chociaż nie trafią one nigdy do sklepów, to powstało kilka w pełni działających egzemplarzy inżynieryjnych.

Amerykański youtuber "JayzTwoCents" miał okazję zaznajomić się z prototypem EVGA GeForce RTX 4090 FTW3. Karta graficzna wyposażona została w 3-slotowy układ chłodzenia oparty na dużym radiatorze z gęsto upakowanymi finami, licznymi rurkami cieplnymi, trzema wentylatorami oraz metalowym backplate.

Amerykański model ma kilka cech, które wyróżniają go na tle konkurencji. Po pierwsze złącze zasilające ulokowane zostało w dużo bardziej przemyślanym miejscu - na krótszej, zamiast dłuższej krawędzi karty graficznej. Tym samym przewód (lub adapter) nie muszą być tak mocno wygięte, a więc są mniej awaryjne.

Po drugie jest zdecydowanie krótszy niż rozwiązania konkurencji. Tym samym fani mniejszych zestawów komputerowych mieli by wreszcie jakiś wybór i to inny niż NVIDIA GeForce RTX RTX 4090 Founders Edition.

Mimo, że karta od EVGA jest mniejsza niż modele innych firm tak czy siak dobrze i łatwo się podkręca. JayzTwoCents bez problemu osiągnął 3045 MHz na rdzeniu i 12 052 MHz na VRAM. Wygląda to więc bardzo dobrze. Szkoda tylko, że to zapewne ostatnia karta graficzna tej firmy, która ujrzała światło dzienne.

