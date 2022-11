ASUS prezentuje wyjątkowo przewiewne zasilacze z 12VHPWR

Szukasz nowego zasilacza komputerowego? Zależy Ci na dużej moce, wysokiej sprawności, ciszy oraz długiej, bezawaryjnej pracy? W takim razie nowa seria ASUS ROG Strix Gold Aura jest dla Ciebie!

Niemal od miesiąca w sklepach dostępne są już najnowsze karty graficzne NVIDII. Mowa o serii GeForce RTX 4000, a dokładniej modelu RTX 4090. Jak na razie to niekwestionowany król wydajności. Jednak chętni muszą nie tylko przygotować sporo pieniędzy, ale i posiadać odpowiedni zasilacz komputerowy.

ASUS ROG Strix Gold Aura to moc nawet do 1200 W

Najnowsza rodzina od Zielonych korzysta ze złączy zasilających 12VHPWR, czyli 16-pinowych. Tym samym konieczne jest posiadanie odpowiedniego PSU lub stosowanie specjalnych przejściówek, które są awaryjne i potrafią się nadtapiać. Sporo firm wydaje więc właśnie odświeżone zasilacze, a jedną z nich jest ASUS.

ASUS ROG Strix Gold Aura to w pełni modularne zasilacze komputerowe w formacie ATX, które wyposażono we wtyczkę PCI Express 5.0. Wnętrze oparto na japońskich kondensatorach, a sama platforma pochodzi od Seasonica. Przekłada się to na sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Tajwańczycy zdecydowani się na znacznie większe radiatory niż normalnie, a prócz tego górna część obudowy to przewiewna metalowa siatka. To w połączeniu z 135-milimetrowym wentylatorem wyposażonym w podwójne łożyska kulkowe przekłada się na niskie temperatury i wzorową kulturę pracy.

Seria ASUS ROG Strix Gold Aura dostępna będzie w wariantach o mocy 750, 850, 1000 i 1200 W. Wszystkie modele objęto długą, 10-letnią gwarancją producenta oraz wyposażono w dyskretne podświetlenie RGB LED zgodne z systemem ASUS Aura Sync. Niestety sugerowane ceny w Europie pozostają tajemnicą.

