Woda w komputerze? To jeszcze nigdy nie było prostsze

Marzy Ci się cichy i chłodny komputer? Zestawy AiO to zbyt mało, ale nie wiesz jak dobrać poszczególne części do LC? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi Alphacool.

Od kilku lat z generacji na generację kolejne procesory komputerowe oferują nam coraz więcej rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania. To oczywiście wymaga większego poboru mocy, a to zaś przekłada się na wyższe temperatury. Tym samym na popularności zyskały układy chłodzenia od firm trzecich.

Zestawy Alphacool są wydajniejsze niż dowolne AiO

Jeśli chodzi o wydajność i ciszę to chłodzenie cieczą jest lepszą opcją od tradycyjnego coolera. Skompletowanie wszystkich części nie należy jednak do zadań prostych. Stąd półśrodek, jakim jest chłodzenia AiO. A co gdyby dało się inaczej? Gdyby wszystko przychodziło już gotowe do samodzielnego złożenia?

Alphacool poinformował o rozszerzeniu swojej oferty o dwie serie - Core Wind ST30 oraz Core Storm ST30. Są to pełnowymiarowe układy chłodzenia cieczą składające się z niezależnych części - blok na CPU, radiator, rezerwuar, pompa, wężyki, złączki oraz wentylatory. Trzeba je samemu złożyć i napełnić dołączonym płynem.

Alphacool Core Wind ST30 korzysta z bloku Eisblock Aurora XP³ Light, zestawu pompa + rezerwuar Eisstation DC-LT & DC-LT 2 oraz wentylatorów Eiszyklon Aurora LUX PRO DRGB. Alphacool Core Storm ST30 to blok Eisblock XPX Aurora, zestaw pompa + rezerwuar Core 100 Aurora & VPP Apex oraz wentylatory Rise Aurora.

Oba zestawy oparto na tych samych radiatorach, czyli serii NexXxos ST30 V2. Seria Core Wind ST30 oferuje chłodnice o długości 240 i 360 milimetrów, zaś Storm Wind ST30 to 240, 360 lub 420 milimetrów. Radiatory są całkowicie miedziane, a ich wydajność zostawia daleko w tyle to znajdziemy w większości AiO.

Opisywane zestawy trafiły już do pierwszych sklepów. Ich ceny ustalono na 250 - 270 euro za Alphacool Core Wind ST30 oraz 360 - 430 euro za Alphacool Core Storm ST30, a więc równowartość około 1175 - 1269 oraz 1689 - 2015 złotych. To sporo, ale taniej niż kupując poszczególne części samemu.

Źródło zdjęć: Alphacool, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne