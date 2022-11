Do sklepów trafia Arctic MX-6. Czy to nowy król wydajności?

Arctic twierdzi, że jest gotowy na pokonanie własnej legendy. Po nieudanej i wycofanej z rynku paście termoprzewodzącej MX-5 przyszła pora na MX-6.

Pod koniec września pisaliśmy na łamach Telepolis, że Arctic szykuje nowy produkt. Chodziło o pastę termoprzewodzącą MX-6, której karta produktowa pojawiła się przedwcześnie na platformie Amazon. I chociaż musieliśmy chwilę poczekać, to wygląda na to, że Niemcy są wreszcie gotowi do oficjalnej premiery.

Arctic MX-6 jest o 20% wydajniejszy od Arctic MX-4

Arctic MX-6 stworzony został na bazie ponad 20 lat doświadczenia na rynku chłodzeń CPU i GPU. Ma on zastąpić MX-5, który miał problemy z kontrolą jakości. Ceniony MX-4 nadal będzie dostępny w sklepach.

Niemcy nie zdradzają najpopularniejszego parametru dla past termoprzewodzących, czyli przewodności cieplnej. Twierdzą jednak, że dzięki niższemu oporowi cieplnemu (0,01275 c/w vs 0,0155 c/w) mowa o 20% lepszej wydajności Arctic MX-6 w porównaniu do Arcict MX-4. Różnica jest więc spora.

Aplikacja MX-6 ma być szczególnie łatwa, a sama pasta nadaje się podobno nie tylko do nakładania na odpromiennik ciepła procesora, ale również do kart graficznych, laptopów, chłodzeń typu direct-die i konsol.

Opisywana pasta termoprzewodząca trafiła już do pierwszych sklepów oraz dostępna jest na platformie Amazon. Konsument ma do wyboru strzykawki o pojemności 2, 4 lub 8 gramów. Wyceniono je na 12, 14 i 18 euro, czyli około 56, 70 i 85 złotych. To ponad dwukrotnie drożej niż aktualne ceny Arctic MX-4.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: Arctic, oprac. własne