AMD Radeon RX 7000 oficjalnie. Znamy ceny i wydajność

Koniec czekania. Znamy wreszcie odpowiedź AMD na serię NVIDIA GeForce RTX 4000. Czerwoni zdradzili wszystkie szczegóły na temat rodziny Radeon RX 7000.

Od sklepowego debiutu generacji NVIDIA GeForce RTX 4000 minęły już trzy tygodnie. Opinie o najnowszych kartach graficznych Zielonych są mieszane. Trudno im odmówić najwyższej wydajności w grach i programach, ale okupione jest to szalenie wysokimi cenami oraz problemami z nowym złączem zasilającym.

Seria AMD Radeon RX 7000 trafi do sklepów 13 grudnia

Tym samym wiele osób czekało na odpowiedź AMD, czyli rodzinę Radeon RX 7000. Chociaż Amerykanie długo trzymali nas w niepewności i skutecznie ograniczyli wszelakie przecieki to dzisiaj oficjalnie zaprezentowano nowe karty graficzne. Poznaliśmy ich wygląd, specyfikację, wydajność i sugerowane ceny.

AMD również planuje przedstawić nam architekturę RDNA 3 w 5 nanometrach przy pomocy flagowych modeli. Na start otrzymujemy Radeona RX 7900 XT oraz Radeona RX 7900 XTX. Mimo bliźniaczo podobnych nazw ich specyfikacja jest skrajnie różna. Pierwszy dysponuje przyciętym, drugi zaś pełnym rdzeniem AMD Navi 31.

AMD Radeon RX 7900 XTX to 96 jednostek CU co przekłada się na 12 288 procesorów strumieniujących. Mowa o 58 miliardach tranzystorów i wydajności do 61 TFLOPów dla obliczeń pojedynczej precyzji. Całość doprawiono 24 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 384-bitowej szynie danych.

Taktowanie wynosi do 2300 MHz, a Czerwoni nie zapomnieli o kodeku AV1 czy wsparciu standardu DisplayPort 2.1. Pozwala to na teoretyczną obsługę rozdzielczości 8K przy odświeżaniu 165 Hz lub rozdzielczości 4K przy 480 Hz. Współczynnik TBP ustalono na 355 W, ale zasilanie to dwie klasyczne wtyczki 8-pin.

AMD Radeon RX 7900 XT to już 84 jednostki CU, czyli 10 752 procesory strumieniujące i 20 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 320-bitowej szynie danych. Zegary rdzenia są znacznie niższe i mowa o maksymalnie 2000 MHz. Ale dzięki temu współczynnik TBP obniżono do 300 W. Tutaj też nie brakuje wsparcia DP 2.1 oraz AV1.

Czerwoni byli dość oszczędni w dzieleniu się wynikami wydajności, a więc można zakładać, że nie wygląda to najlepiej. AMD Radeon RX 7900 XTX ma być od x1,5 do x1,7 wydajniejszy od AMD Radeon RX 6950 XT w grach i rozdzielczości 4K. Na więcej informacji trzeba poczekać do niezależnych testów.

Sugerowane ceny za nowe karty to 899 i 999 dolarów

Obie karty graficzne trafią na sklepowe półki 13 grudnia 2022 roku. Sugerowane ceny ustalono na 899 dolarów za AMD Radeon RX 7900 XT oraz 999 dolarów za AMD Radeon RX 7900 XTX. Jest więc znacznie taniej niż u NVIDII, ale Polscy konsumenci muszą pamiętać, że u nas jeszcze dochodzi spory podatek - będzie drożej.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD, oprac. własne