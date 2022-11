Ten drobiazg od AMD może uratować Twoją kartę graficzną

Pierwsi zagraniczni dziennikarze mieli okazje wziąć nowego flagowca AMD w swoje ręce. Wygląda na to, że Radeon RX 7900 XTX skrywa przydatną niespodziankę.

Gorącym tematem w świecie nowych technologii są aktualnie karty graficzne AMD. Trudno się temu dziwić, gdy ledwie dwa dni temu Amerykanie zaprezentowali wreszcie oficjalnie nową generację w postaci rodziny Radeon RX 7000. Wzbudziła ona zainteresowanie zwłaszcza ze względu na sugerowane ceny, dużo niższe niż u NVIDII.

AMD Radeon RX 7900 XTX doczekał się nowego sensora

Część zagranicznych dziennikarzy została zaproszona przez AMD by brać udział w wydarzeniu na miejscu, w USA. A co ambitniejsi z nich postanowili wykorzystać okazję i wycisnąć z Czerwonych więcej informacji.

Steve Burke z kanału Gamers Nexus miał przez chwilę w swoich rękach nowiutkiego Radeona RX 7900 XTX, czyli nadciągającego flagowca od AMD. Co prawda rozebranie karty na czynniki pierwsze było z oczywistych względów zabronione, ale YouTuberowi udało się mimo wszystko dojrzeć coś nowego na laminacie.

Wygląda na to, że nowe Radeony (przynajmniej w wersji referencyjnej) będą wyposażone w dodatkowy termistor. Pozwoli on na pomiar temperatury w okolicach PCB karty graficznej, a nie tylko samego rdzenia. Czemu AMD zdecydowało się na taki krok? Jak na razie Amerykanie nie skomentowali sprawy.

Jednak wbrew pozorom ten mały element może okazać się całkiem przydatny. Sporo kart graficznych oferuje obecnie tryb "0 dB(A)" lub "0 RPM", gdzie wentylatory są wyłączone do pewnej temperatury. Problem jest taki, że przeważnie odczyt brany jest z GPU, a na laminacie znajdują się też inne gorące elementy - VRAM, VRM.

W przeszłości dochodziło do sytuacji, gdzie co prawda rdzeń karty graficznej był stosunkowo chłodny, bo duży radiator dawał radę chłodzić go pasywnie. Jednak inne elementy sekcji zasilania były bardzo gorące i ulegały awarii. Było o tym głośno w pierwszych GeForce GTX 1000 od firmy EVGA.

Tym samym dodatkowy punkt pomiarowy temperatury pozwoli upewnić się, że wszystkie elementy na karcie graficznej pracują aktualnie w bezpiecznym zakresie temperatur, a to zapewni dłuższe życie sprzętu.

Zobacz: AMD Radeon RX 7900 XTX nie masz szans z GeForce RTX 4090

Zobacz: AMD Navi 31 zaoferuje taktowania nawet do 3000 MHz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gamers Nexus, Paolo Corsini

Źródło tekstu: oprac. własne