AMD Radeon RX 7900 XTX nie masz szans z GeForce RTX 4090

Frank Azor z AMD odpowiada na najbardziej nurtujące fanów i dziennikarzy pytania. Pojawił się temat wydajności nowych kart graficznych oraz obsługi AMD FSR 3.

Podczas czwartkowej prezentacji AMD poznaliśmy wreszcie szczegóły na temat kart graficznych Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX. Wśród zdradzonych informacji znalazła się cała specyfikacja, data premiery oraz sugerowane ceny. Jednak wyjątkowo mało powiedziane zostało o wydajności.

Nowy flagowy Radeon ma walczyć tylko z GeForce RTX 4080

Wiele dziennikarzy zaczęło spekulować co to oznacza. Wszystkim na usta ciśnęło się jedno pytanie: Czy rodzina AMD Radeon RX 7000 będzie gorsza od NVIDIA GeForce RTX 4000? Znamy już odpowiedź.

Frank Azor, czyli główny architekt działu gaming w AMD, w rozmowie z redakcją PCWorld zdradził, że Radeon RX 7900 XTX to nie jest karta graficzna mająca walczyć z NVIDIA GeForce RTX 4090. Zdaniem Czerwonych jest to układ, który będzie odpowiednikiem NVIDIA GeForce RTX 4080.

To ma tłumaczyć brak niemal jakichkolwiek informacji o wydajności. GeForce RTX 4080 nie trafił jeszcze na rynek, a więc AMD nie miało jak go przetestować i porównać ze swoim produktem. Ma to jak najbardziej sens.

Na drugie z pytań, które nurtuje wielu fanów AMD również została udzielona (częściowa) odpowiedź. Czy AMD FSR 3 będzie działać tylko na serii AMD Radeon RX 7000? Czy może tak jak wcześniejsze odsłony tej technologii również na starszych kartach graficznych oraz rozwiązaniach konkurencji?

Frank Azor stwierdził, wbijając szpilę NVIDII, że wspieranie tylko jednej generacji jest proste. AMD jednak złożyło obietnice i spróbuje jej dotrzymać. Tym samym Amerykanie chcą by AMD FSR 3 było dostępne też na innych kartach graficznych. Jednak firma nie jest w stanie jeszcze potwierdzić czy uda się to zrobić.

