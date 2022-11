AMD Navi 31 zaoferuje taktowania nawet do 3000 MHz

Czekasz na karty graficzne AMD Radeon RX 7000? Świetnie się składa! Najnowsze informacje sugerują, że w rdzeniu AMD Navi 31 drzemie spory potencjał OC.

Wczoraj AMD miało swój pokaz, na którym zaprezentowało nowe karty graficzne oraz technologie z nimi związane. Gwiazdami wieczoru były układy Radeon RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX. Poznaliśmy ich wygląd, specyfikację, datę premiery oraz sugerowane ceny.

Karty AMD Radeon RX 7000 zadebiutują 13 grudnia

Wiemy już, że AMD Radeon RX 7900 XT ma oferować do 2000 MHz, zaś Radeon RX 7900 XTX do 2300 MHz w trybie Game Clock. Wygląda jednak na to, że zagraniczni dziennikarze obecni na miejscu uzyskali od Czerwonych nieco bardziej szczegółowe informacje i możemy spodziewać się nawet wyższych zegarów.

Jak twierdzi redakcja PCWorld, rdzeń AMD Navi 31 obecny w nowych flagowcach jest w stanie zaoferować taktowania do 3 GHz. Innymi słowy AMD sztucznie ograniczyło swoje karty graficzne. Czemu? Zapewne w celu zachowania najlepszego stosunku poboru mocy do wydajności, temperatur i kultury pracy.

AMD twierdzi, że nie będzie ograniczać partnerów pod względem OC. Tym samym powinniśmy spodziewać się, że na rynek trafią podkręcone już fabrycznie egzemplarze. To tłumaczy czemu zaprezentowany wcześniej ASUS Radeon RX 7900 XT TUF posiada tak rozbudowany układ chłodzenia i 3 wtyczki zasilające.

Czy wszystkie autorskie modele będą dysponowały zegarem w okolicach 3000 MHz? Nie. To potrafią zapewne osiągnąć tylko wybrane rdzenie. Co więcej przekłada się to na wyższy pobór mocy i temperatury, a więc wymaga lepszego chłodzenia. Tańsze karty będą więc pewnie bliskie referencyjnej specyfikacji AMD.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: PCWorld, oprac. własne