Wiemy, ile GeForce'ów RTX 4090 trafiło do sklepów. Liczba nie powala

Wiemy, ile kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 trafiło do sklepów na całym świecie. Liczba nie robi wielkiego wrażenia.

GeForce RTX 4090 to karta z najwyższej półki. Nie ma w tym momencie mocniejszego GPU, przynajmniej do grania. Nic dziwnego, że podstawowe modele to koszt ponad 10 tys. zł, a za bardziej zaawansowane wersje trzeba wyłożyć nawet po 12 i więcej tysięcy. Chociaż jest to konstrukcja dla najbardziej wymagających i majętnych, to liczba wyprodukowanych egzemplarzy nie powala.

Ile kart RTX 4090 trafiło do sklepów?

Według najnowszych danych na całym świecie do sklepów trafiło 100 tys. egzemplarzy kart graficznych GeForce RTX 4090. Całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę cenę każdego modelu, która wynosi co najmniej 1599 dolarów (większość modeli sprzedawanych jest dużo drożej). Muszę jednak przyznać, że spodziewałem się trochę większej liczby.

Pomimo tego pogłoski o słabej produkcji układów z architekturą Ada Lovelace możemy raczej włożyć między bajki. Na ten moment nie widać, aby NVIDIA miała jakiekolwiek problemy z dostarczeniem odpowiedniej liczby układów. Oczywiście w przypadku tańszych modeli będzie to dużo trudniejsze, bo RTX 4080, RTX 4070 czy RTX 4060 będą cieszyć się dużo większym zainteresowaniem niż bardzo drogi RTX 4090.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: Guru3D