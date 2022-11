Złącze zasilania w GeForce RTX 4090 z kolejnymi problemami

Wydłuża się lista problemów ze złączem zasilania kart graficznych GeForce RTX 4090.

Kolejni użytkownicy donoszą o problemach ze złączem zasilania kart graficznych GeForce RTX 4090, które przecież tanie nie są. Do tej pory słyszeliśmy o palących się wtyczka, co mogło wynikać albo z niedokładnego dopięcia złącza, abo zbyt dużego wygięcia. Teraz do listy dochodzi kolejna kwestia.

GeForce RTX 4090 pali gniazda zasilania

Jeden z użytkowników karty graficznej GeForce RTX 4090 miał to nieszczęście, że jego model również uległ awarii. Rzecz w tym, że do tej pory słyszeliśmy o problemach w przypadku zasilaczy poprzedniej generacji i stosowania adapterów. Tymczasem Ricky TO, jak przedstawia się na Facebooku, specjalnie zakupił droższy zasilacza ATX 3.0, który ma dedykowane złącze 12VHPWR. To nie uchroniło go przed spaleniem.

Co więcej, spaliła się nie tylko sama wtyczka w modelu MSI GeForce RTX 4090 GamingX Trio 24G, ale także gniazdo zamontowane bezpośrednio na karcie graficznej. Sam użytkownik karty zapewnia, że słyszał wcześniej o problemach, więc dokładnie wszystko sprawdził i ustawił tak, aby złącze nie było nadmierne wygięte. Jak widać, to w żaden sposób nie pomogło.

MSI oczywiście zadeklarowało, że wymieni mu kartę na nowy model, co jest standardowym postępowaniem w tego typu przypadkach. Wiemy też, że NVIDIA prowadzi własne śledztwo w tej sprawie, ale na razie nie znamy szczegółów. Widocznie wciąż trwa i musimy poczekać na ostateczne wnioski. Jednak mleko się rozlało i tego typu problemy są niedopuszczalne w jakichkolwiek grafikach, a tym bardziej często za 10 i więcej tysięcy złotych.

