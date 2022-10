Spalone karty GeForce RTX 4090. Poznajemy kolejne powody

NVIDIA, wspólnie ze swoimi partnerami, pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemów ze złączem zasilania 12VHPWR w kartach graficznych GeForce RTX 4090.

Od kilku dni docierają do nas kolejne informacje na temat martwych kart graficznych GeForce RTX 4090. Winne jest złącze zasilania 12VHPWR, które może się stopić i spalić, doprowadzając do usterki samej grafiki. Wydawało się, że problem wynika z nadmiernie wygiętych przewodów, ale liczne testy udowodniły, że powód może być zupełnie inny.

Czemu palą się złącza 12VHPWR?

Ciekawe testy złącza 12VHPWR przeprowadził Ronaldo Buassali z TecLab i zespołu GALAX OC. W trakcie dwóch transmisji na żywo poddał on nową wtyczkę licznym próbom, w tym nawet obciążeniu 1530 W. Testy wykazały, że poszczególne elementy mogą nagrzewać się nawet do 100 st. Celsjusza. To temperatura w pełni wystarczająca do stopienia i spalenia wtyczki. Dochodzi do tego między innymi przy niedokładnym dociśnięciu złącza.

Loose connection testing by GALAX with a 12VHPWR connector.



Loose connection = 100C+

Good connecttion = 60-70C



That's while the connector is pulling a sustained 1530W load. There's more here and it is possible that bending is not the main issue here, force contact is. pic.twitter.com/HPIRLjjVlA — Hassan Mujtaba (@hms1193) October 26, 2022

Z kolei Igor's Lab przeprowadził własne testy i w jego opinii problemem może być też jakość produkowanych wtyczek. Niemal wszystkie sprawdzone egzemplarze miały problem z luźnymi elementami, w tym także przejściówki dostarczane razem z kartami. Potwierdził to Andreas Schilling z HardwareLuxx.

Now the designs of the individual manufacturers are also increasingly coming into focus. Three community members with a 12VHPWR PSU adapter from be quiet! have already posted in the forum. Individual pins came loose from the connector. No fire started! pic.twitter.com/L0sEEqZVoX — Andreas Schilling 🇺🇦 (@aschilling) October 25, 2022

Z niepotwierdzonych doniesień wynika, iż NVIDIA zobowiązała wszystkich swoich partnerów do wysłania im uszkodzonych egzemplarzy kart GeForce RTX 4090 do dokładniejszego zbadania. Zieloni nigdy wcześniej tak nie robili, nawet przy usterkach RTX 2080 Ti, więc do sprawy podchodzą bardzo poważnie. Wszystkie karty, które uległy usterce, prawdopodobnie zostaną też wymienione na nowe (pierwsi użytkownicy już dostali nowe egzemplarze).

