Kupujesz RTX 4090? Ten gadżet jest niemal obowiązkowy

Karty GeForce RTX 4090 są potężne i to nie tylko pod względem wydajności, ale także pod kątem gabarytów. Dlatego tak przydatny może okazać się prosty i niewielki gadżet marki Cablemod.

Karty graficzne GeForce RTX 4090 są bardzo duże. W większości zajmują po 3,5 lub nawet 4 sloty. Są nie tylko grube i długie, ale też wysokie, przez co czasami ciężko je zmieścić w obudowie. A jeśli już się to uda, to jak jeszcze znaleźć miejsce dla przewodów zasilających, skoro wtyczka 12VHPWR umieszczona jest właśnie od góry (w stronę bocznego panelu obudowy)? Z pomocą przychodzi prosty gadżet marki Cablemod.

Adapter kątowy 12VHPWR

Firma Cablemod przygotowała adapter kątowy do złącza zasilania 12VHPWR. Ma on zaledwie 23,2 mm wysokości, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić dużo miejsca w obudowie. Kable zasilające są też skierowane w dół obudowy, dzięki czemu łatwiej nad nimi zapanować i tym samym zachować porządek. Zatem jest to gadżet nie tylko przydatny, ale też poprawiający estetykę komputera. Adapter dostępny będzie w dwóch wersjach.

Zła informacja jest taka, że adapter na razie nie jest dostępny w sprzedaży. Nie znamy też dokładnej ceny, ale ta nie powinna być szczególnie wygórowana, a przynajmniej nie dla kogoś, kto kupuje kartę pokroju RTX 4090. Przedsprzedaż rusza 31 października na stronie producenta, ale nie wiemy, kiedy do klientów trafią pierwsze paczki.

