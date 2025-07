Słuchawki Apple? Dyson zrobił coś lepszego. Test Dyson Ontrac

Dyson nie raz pokazywał już, że sprzęt tej marki stoi na wysokim poziomie. Podobne ambicje przyświecały twórcom modelu Ontrac, czyli słuchawek nausznych z ANC. Choć zdają się one być zupełnie poza podwórkiem tego producenta, to jednak efekt pracy inżynierów robi wrażenie i ciężko się w nich nie zakochać, nawet przy konkurencji chociażby spod znaku Apple. Tak, AirPods Max, na Was patrzę. A mimo to ja bym ich nie kupił.

Bajeczny design i cena

Ale zaczynając od początku – na pierwszy rzut oka nie ma się do czego przyczepić. Ba, wizualnie to prawdziwa perełka, której lepiej nie zabierać w ciemniejsze zakątki miasta, także przez jej ogromną wartość. Z jednej strony otrzymujemy świetny design oraz możliwość ogromnej personalizacji, z drugiej prostotę wymiany gąbek i obudowy, więc prawie każdy znajdzie tu swoją wersję. Zresztą sami zobaczcie jak to pięknie się prezentuje w naszej wideorecenzji:

I choć najwięcej konkretów znajdziecie właśnie w powyższym materiale wideo, to już mogę Wam zdradzić, że dźwiękowo ten sprzęt też dowozi. Ciężko się do czegoś konkretnie przyczepić. Oczywiście, ANC nie tłumi dźwięku całkowicie, ale podczas spacerów po Nowym Jorku przy głośnych mostach i ulicach czuć było różnicę. A mimo to mam problem z tymi słuchawkami. Chyba byłbym w stanie przeboleć to nie zawsze dokładne sterowanie za pomocą joysticka na prawej słuchawce czy uruchamiania ANC na lewej. Problem tkwi raczej we mnie.