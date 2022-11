Poznaliśmy datę premiery karty NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Marzy Ci się nowa karta graficzna? Flagowe modele od NVIDII i AMD są zbyt drogie? Pierwszy tańszy model powinien pojawić się w sklepach na początku przyszłego roku.

Pod koniec września Jensen Huang zaprezentował oficjalnie nową rodzinę kart graficznych, czyli serię NVIDIA GeForce RTX 4000. Na start przygotowano aż trzy modele - RTX 4090, RTX 4080 16 GB oraz RTX 4080 12 GB. Dwa warianty tego (pozornie) identycznego układu wywołały spore oburzenie branży.

GeForce RTX 4070 Ti trafi do sklepów już w styczniu 2023

Oba GeForce RTX 4080 różniły się bowiem nie tylko ilością pamięci VRAM, ale również resztą specyfikacji. Tym samym ich wydajność w grach i programach miała być skrajnie różna. Głosy niezadowolenia dziennikarzy i fanów były na tyle głośne, że koniec końców NVIDIA anulowała słabszy model.

Jednak zgodnie z tym co podejrzewało wiele osób, NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB i tak trafi do sklepów, ale pod inną nazwą. Tym razem będzie to GeForce RTX 4070 Ti co ma znacznie więcej sensu. Specyfikacja ma być taka sama, a więc 7680 rdzeni CUDA i 12 GB pamięci VRAM GDDR6X na 192-bitowej szynie danych.

Według słów "kopite7kimi", który już wcześniej zdradzał trafne informacje, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Możliwe nawet, że już w styczniu. Oczywiście sugerowana cena pozostaje nieznana, ale przy ofensywie AMD powinno być to taniej niż pierwotnie za RTX 4080 12 GB.

