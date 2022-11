Arctic wypuszcza miniaturowy cooler dla Intel LGA 1700

Marzy Ci się naprawdę mały zestaw komputerowy? Kupiłeś nowy procesor bez chłodzenia? Fabryczny cooler Intela uległ awarii? Z pomocą przychodzi firma Arctic!

Procesory Intel Alder Lake debiutowały na rynku w listopadzie ubiegłego roku. Tradycyjnie dla Niebieskich oznaczało to również nowe płyty główne i nowe gniazdo, czyli Intel LGA 1700. Socket ten jest wykorzystywany również przez rodzinę Intel Raptor Lake, która dopiero chwilę temu trafiła na sklepowe półki.

Arctic Alpine 17 LP to chłodzenie do komputerów SFF

Niestety nowe gniazdo wymusza również nowe układy chłodzenia. Mało, który producent nieodpłatnie dostarcza nowe elementy montażowe, a i nawet wtedy nie zawsze zachowujemy pełnie wydajności. Arctic postanowił odświeżyć serię swoich miniaturowych coolerów dla niewymagających użytkowników.

Arctic Alpine 17 LP to niskoprofilowe chłodzenia dla Intel Core 12. i 13. generacji, które korzystają z gniazda LGA 1700. mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem i 92-milimetrowym wentylatorem. Całość ma wysokość zaledwie 42,9 milimetrów, a więc mniej niż fabryczne chłodzenie od Niebieskich.

Zastosowany wentylator wyposażono w 11 łopatek i łożysko typu FDB. Pracuje on z prędkością od 300 do 3000 obrotów na minutę przy głośności do 0,5 sona. Wisienką na torcie jest preaplikowana pasta Arctic MX-4

Arctic Alpine 17 LP rekomendowane jest do komputerów typu Small Form Factor, HTPC oraz urządzeń biurowych. To nie jest demon wydajności do stacji roboczych czy maszyn gamingowych, tutaj liczy się rozmiar.

Opisywane chłodzenia trafiły dzisiaj do pierwszych sklepów. Sugerowana cena wynosi 16 euro, a więc równowartość około 75 złotych. Arctic Alpine 17 LP objęty jest 6-letnią gwarancją producenta.

Zobacz: EK Nucleus Lux to chłodzenia AiO klasy premium

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na listopad 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne