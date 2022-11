EK Nucleus Lux to chłodzenia AiO klasy premium

EKWB rozszerza swoją ofertę gotowych zestawów chłodzenia cieczą. Do oferty Słoweńców dołącza wreszcie seria Nucleus Lux z bogatym podświetleniem DRGB LED.

EKWB, znane lepiej jako EK Water Blocks to słoweńska firma obecna na rynku od 1999 roku. Specjalizuje się ona w częściach do autorskich układów chłodzenia cieczą. Od radiatorów, przez bloki, rezerwuary, pompy, wentylatory, węże, złączki, aż po płyny i różne akcesoria. Ich produkty znane i cenione są na całym świecie.

Chłodzenia EK Nucleus Lux oferują aż 5 lat gwarancji

Jednak zabawa w LC to drogie i dość niszowe hobby. Na szczęście Słoweńcy w odpowiednim momencie postanowili dołączyć do wyścigu na rynku gotowych układów typu All in One. A tak się składa, że jeden z zapowiadanych w wakacje i wyczekiwanych modeli trafia wreszcie do sprzedaży.

EK Nucleus Lux to gotowe zestawy chłodzenia cieczą, które oparto na aluminiowych radiatorach 240- i 360-milimetrowych. Względem konkurencji mowa o miedzianej stopce wyposażonej w liczniejsze mikrokanaliki na większej powierzchni, co pozwala na lepsze odprowadzanie ciepła z IHS procesora do płynu w układzie.

Zastosowane wentylatory to EK-FPT, czyli autorskie jednostki 120-milimetrowe pracujące z prędkością od 550 do 2300 (±10%) RPM przy wydajności do 72 CFM i kulturze pracy do 36 dB(A). Wyposażono je w bogate podświetlenie DRGB, które znalazło się również w bloko-pompce z magnetyczną, zdejmowaną pokrywą.

Seria EK Nucleus Lux kompatybilna jest z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-3) i 2066 oraz AMD AM5 i AM4. Producent nie zdradza wartości TDP.

Opisywane chłodzenia dostępne są już w sprzedaży na stronie producenta. Wysyłka nastąpi 17 listopada, wtedy też powinny trafić do innych sklepów. EK Nucleus CR240 Lux D-RGB wyceniono na 160, zaś EK Nucleus CR360 Lux D-RGB na 200 euro, czyli około 749 i 939 złotych. Oba objęte są 5-letnią gwarancją.

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: oprac. własne