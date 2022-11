AMD znacząco obniża ceny procesorów Ryzen 7000

Chcesz złożyć komputer z AMD Ryzen 7000? Wstrzymaj się bo można sporo oszczędzić! Pojawiają się bowiem pierwsze promocje na nowe procesory.

Procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku pod koniec września 2022 roku. To odpowiedź Czerwonych na obecne już od ponad roku procesory Intel Alder Lake-S. Tym samym Amerykanie wreszcie zaoferowali swoim fanom obsługę pamięci RAM DDR5 czy interfejsu PCI Express 5.0.

Obniżki na AMD Ryzen 7000 sięgają nawet do 27%

Jednak opinie recenzentów i konsumentów na temat AMD Ryzen 7000 pozostają dość mieszane. Zarzuca im się mały skok wydajności, ale większym problemem są bardzo wysokie ceny. Zarówno samych CPU, jak i dedykowanych im płyt głównych. Intel 12. i 13. generacji wychodzi po prostu taniej (i często wydajniej).

Wygląda na to, że AMD zauważyło iż nikt nie chce kupować ich procesorów. Dowodem na to mogą być obniżki cen na wszystkie wypuszczone do tej pory modele sięgające nawet do 27%. Jest to jednak ograniczona czasowo i niedostępna w Polsce promocja. Prezentuje się to następująco:

AMD Ryzen 9 7950X - 5499 RMB (~765 USD) -> 3999 RMB (~557 USD), 27% taniej

- 5499 RMB (~765 USD) -> 3999 RMB (~557 USD), 27% taniej AMD Ryzen 9 7900X - 4299 RMB (~598 USD) -> 3299 RMB (~459 USD), 23% taniej

- 4299 RMB (~598 USD) -> 3299 RMB (~459 USD), 23% taniej AMD Ryzen 7 7700X - 2999 RMB (~417 USD) -> 2299 RMB (~320 USD), 23% taniej

- 2999 RMB (~417 USD) -> 2299 RMB (~320 USD), 23% taniej AMD Ryzen 5 7600X - 2249 RMB (~313 USD) -> 1699 RMB (~236 USD), 24% taniej

Jak łatwo się domyślić promocja ma miejsce w Chinach. Nic dziwnego, bowiem wielu producentów zdaje się skupiać ostatnio na tym rynku. Rodzi się tylko pytanie czy podobnych obniżek będzie można spodziewać się w Europie i Stanach Zjednoczonych? Oby, bo jak na razie jest zdecydowanie zbyt drogo.

