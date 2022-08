ADATA LEGEND 960 to pieruńsko wydajne nośniki SSD

Jeśli szukałeś nowego SSD do konsoli, laptopa czy komputera stacjonarnego to możesz już przestać. ADATA zaprezentowała wydajne nośniki półprzewodnikowe M.2 2280.



Każdy kto miał przyjemność korzystać z laptopa lub komputera stacjonarnego wyposażonego w SSD, nie ma już zamiaru nigdy wracać do HDD. Nic w tym dziwnego, gdy nośniki półprzewodnikowe oferują dużo większy komfort pracy niż starsze rozwiązania, czyli dyski talerzowe.

ADATA LEGEND 950 pasuje do konsoli Sony PlayStation 5

Na rynku mamy jednak całe zatrzęsienie SSD od różnych firm, a każda z nich oferuje przynajmniej kilka modeli. Te zaś albo korzystają z interfejsu SATA III, albo stawiają na wydajniejsze PCI Express w wersji 3.0 lub 4.0. Na horyzoncie majaczy też już PCIe 5.0! Dzisiaj przyjrzymy się najnowszej propozycji firmy ADATA.

ADATA LEGEND 950 to nośniki półprzewodnikow3 typu M.2 2280, które oparto na kontrolerze Silicon Motion SM2264 oraz pamięciach 3D TLC NAND. Nie zabrakło też pamięci podręcznej SLC i DRAM. Wykorzystywany interfejs to PCI Express 4.0 x4, a protokół to NVMe 1.4.

Deklarowana wydajność ma sięgać do 7400 i 6800 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego oraz do 750 000 i 630 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego dla próbki 4K.

ADATA LEGEND 950 ma zadebiutować w pojemnościach 1, 2 i 4 TB. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale ma być to SSD klasy premium, a więc tanio nie będzie. Tajwańczycy oferują 5 lat gwarancji.

Zobacz: Chińczycy przygotowali suszarkę dla SSD. Czy to ma sens?

Zobacz: Samsung T7 Shield – test. Dysk, którym można wbijać gwoździe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: oprac. własne