Chińczycy przygotowali suszarkę dla SSD. Czy to ma sens?

Twój dysk SSD się przegrzewa, a tym samym nie oferuje pełnej wydajności? Planujesz zakup nowego komputera z nośnikiem M.2 PCIe 5.0? JONSBO ma coś dla Ciebie!



Wraz z końcem wakacji czeka nas prawdziwy desant na plażę zwaną światem nowych technologii. To właśnie wtedy na rynek trafią karty graficzne, procesory i płyty głównej nowej generacji. Co więcej AMD dogoni wreszcie Intela i zaoferuje obsługę szalenie wydajnego interfejsu PCI Express 5.0.

JONSBO sprawi, że twój komputer stanie się suszarką

Tym samym producenci zaoferują wreszcie pierwsze konsumenckie nośniki półprzewodnikowe typu M.2 PCIe 5.0 x4. Jednak już topowe konstrukcje PCIe 4.0 x4 potrafiły mieć problemy z przegrzewaniem, a teraz ma być jeszcze wydajniej i jeszcze cieplej. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania od firm trzecich.

JONSBO, czyli chiński producent klasy premium, pochwalił się w ostatnich dniach nowym układem chłodzenia dla SSD typu M.2 2280. Model nazwany po prostu "M.2-20" ma wymiary 74,5 x 24,5 x 27 milimetrów i waży 60 gramów. Oferuje on nie tylko wysoki radiator, ale i dodatkowy wentylator.

Zastosowany wentylator to jednostka 20-milimetrowa, która pracuje z prędkością do 14 000 (±10%) RPM. Deklarowana wydajność to przepływ powietrza na poziomie do 1,35 CFM przy ciśnieniu do 4,31 mmH2O.

A kultura pracy? Producent mówi o "średnio 24 dB(A)", ale to można włożyć między bajki. Będzie pieruńsko głośno. To są wartości dla serwerów, a nie domowego użytkownika. Na szczęście przekłada się to na wydajność. JONSBO M.2-20 potrafi obniżyć temperatury o 47 °C na kontrolerze i o 33 °C na pamięciach.

Data premiery i sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Znając jednak wyceny JONSBO za ich układy chłodzenia dla SSD powinno być tanio, można zakładać pułap 100 złotych lub mniej.

