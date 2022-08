Tak będzie wyglądać flagowa płyta główna dla AMD Ryzen 7000

Procesory AMD Ryzen 7000 otrzymają na premierę naprawdę wypasioną płytę główną. Zarówno sekcja zasilania, jak i pozostałe dodatki robią wrażenie.



Premiera procesorów komputerowych nowej generacji nastąpi lada moment. Mówimy już nie tyle o miesiącach, co raczej tygodniach i dniach. AMD szykuje dla nas serię Ryzen 7000, Intel zaś zaoferuje rodzinę Raptor Lake-S. W przypadku Czerwonych będzie to duże wydarzenie, które pozwoli dogonić technologicznie Niebieskich.

Płyta MSI MEG X670E GODLIKE będzie pieruńsko droga

Procesory AMD Ryzen 7000 zaoferują bowiem wreszcie obsługę modułów RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Niestety jest też pewien spory minus - nowe gniazdo AMD AM5, a więc i konieczność kupienia nowej płyty głównej. Światło dzienne ujrzała jednak już częściowo specyfikacja flagowego modelu MSI.

MSI MEG X670E GODLIKE ma być płytą główną w formacie E-ATX (305 x 288 milimetrów), która będzie korzystać z najbardziej rozbudowanego chipsetu AMD X670E. Znajdziemy tutaj 27-fazową sekcję zasilania do 105 A. Dla przypomnienia odpowiednik poprzedniej generacji dysponował 14 fazami.

Mowa o prawdziwym potworze, który zasilanie będzie pobierać nie tylko z wtyczki ATX (24-pin), ale również dwóch EPS (8-pin) i dwóch PCIe (6-pin). Czarny, gruby laminat wyposażono w cztery banki dla pamięci RAM DDR5 o pojemności do 128 GB oraz taktowaniu do 5600+ (OC).

W przypadku kart rozszerzeń do dyspozycji są trzy złącza PCI Express 5.0, zaś nośniki danych mogą korzystać z ośmiu portów SATA III (cztery z CPU, cztery z kontrolerów ASMedia) oraz czterech złączy M.2 2280. W ostatnim przypadku trzy to starsze rozwiązanie PCIe 4.0 x4, jedno zaś to najnowsze PCIe 5.0 x4.

Kodekiem dźwiękowym będzie topowy Realtek ALC4082 sparowany z ESS ES9280QA. W przypadku sieci mowa o 2,5-gigabitowym kontrolerze Intel I225V, 10-gigabitowym Aquantia AQC113 oraz karcie od łączności bezprzewodowej w standardzie WiFi 6E i Bluetooth 5.2.

Wisienką na torcie ma być specjalny, odłączany dotykowy ekran czyli MSI M-VISION Dashboard. Umożliwia on monitorowanie parametrów komputera, uruchamianie aplikacji MSI czy wyświetlanie filmów z YouTube.

