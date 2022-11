Elegancka i mała. Taka jest nowa obudowa CHIEFTEC

Masz mało miejsca w mieszkaniu? Marzy Ci się niewielki, ale wydajny i cichy komputer? Najnowsza obudowa CHIEFTEC sprawi, że stanie się to możliwe!

Procesory komputerowe i karty graficzne w ostatnich latach zdecydowanie zaczęły oferować sporo więcej wydajności. Niestety, w przypadku topowych modeli znacznie wzrósł również pobór mocy i temperatury. Tym samym potrzebne są coraz większe układy chłodzenia, które zajmują sporo miejsca w obudowie.

CHIEFTEC stawia na fanów formatu mATX i mITX

Jeśli ktoś jednak nie potrzebuje stacji roboczej czy komputera do grania w najnowsze gry AAA w 4K i 144 Hz to zestaw komputerowy może być naprawdę mały. Świetnym dowodem jest na to najnowsza obudowa z Tajwanu.

CHIEFTEC BX-10B-OP to obudowa komputerowa o wymiarach 340 x 204 x 415 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów, która wykonana została ze stali SPCC o grubości 0,6 milimetra i hartowanego szkła. W środku zmieścimy płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX oraz zasilacze ATX lub SFX(-L).

Wieżowe chłodzenie procesora może mieć do 165 milimetrów wysokości, a karta graficzna do 380 milimetrów długości. Dla nośników danych przewidziano jedną zatokę 3,5" oraz trzy miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji CHIEFTEC BX-10B-OP pomieści do sześciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na dole; dwa 140- lub 120-milimetrowe na górze oraz jeden 120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie dostajemy jedno mniejsze "śmigło". W przypadku AiO mowa maksymalnie o chłodnicy 240-milimetrowej.

Panel I/O znalazł się z przodu, bliżej prawego-dolnego rogu. Gości on po jednym USB 3.2 Gen 2x1 typu A i C, złącze audio typu combo oraz podświetlany przycisk Power.

Producent nie zdradził sugerowanej ceny w Polsce. CHIEFTEC BX-10B-OP powinien być jednak przedstawicielem średniego segmentu cenowego i kosztować w okolicach 300-350 złotych.

