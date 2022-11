Razer Wolverine V2 Pro to opus magnum w świecie kontrolerów

Dużo grasz na konsoli PlayStation 5 lub komputerze? Szukasz kontrolera idealnego, lepszego niż wszystkie inne? Razer twierdzi, że jest nim ich najnowsze rozwiązanie.

Od dawna toczy się zacięta wojna o to, jaki kontroler do gier jest najwygodniejszy i najlepszy. Część osób wskazuje na rozwiązania Microsoftu dołączane do konsol Xbox, inni na pady Sony od PlayStation. Jest też mała grupa zwolenników Steam Controllera, który niestety zniknął już z rynku.

Razer Wolverine V2 Pro wyceniono na około 1415 złotych

Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze by nie mogło być lepiej. Kolejni producenci co i rusz próbują stworzyć prawdziwe opus magnum, które stanie się ideałem. Tym razem przyjrzymy się propozycji od znanej gamingowo-lifestyle'owej marki, która ma równie wiele oddanych fanów, jak i zagorzałych przeciwników.

Razer Wolverine V2 Pro to kontroler o wymiarach 105,8 x 167,5 x 65,2 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów i wadze 279 gramów. Stworzony on został zarówno z myślą o konsolach Sony PlayStation 5, jak i komputerach. Oferuje szereg dodatkowych funkcji gwarantujących podobno przewagę w grach.

Ten kontroler nowej generacji został wyposażony w przyciski Razer Mecha-Tactile o punkcie aktywacji na poziomie zaledwie 0,65 mm, czyli o 35% mniej niż w przypadku typowego kontrolera membranowego. Pozwala to osiągnąć krótsze czasy reakcji i lepszy "feeling" w każdej grze.

Również tylne triggery zostały ulepszone dzięki zastosowaniu technologii Razer HyperTrigger. Pozwala ona na szybkie przełączanie się z pełnozakresowych pociągnięć przycisków - odpowiadających często za przyspieszenie w grach wyścigowych - do błyskawicznych kliknięć, które sprawdzą się w każdym shooterze.

Razer położył też spory nacisk na możliwości personalizacji. Mamy tutaj do dyspozycji sześć mapowalnych przycisków - cztery dodatkowe triggery i dwa niestandardowe bumpery. Prócz tego Amerykanie dorzucają wymienne gałki zwiększające szybkość lub precyzję ruchów w grach. Wisienką na torcie jest konfigurowalne podświetlenie RGB LED, którym można sterować z poziomu smartfona (iOS i Android).

Jeśli nie liczy się dla Was wygląd, a niezawodność działania to tutaj też mamy dobre wieści. Razer Wolverine V2 Pro wyposażono w moduł Razer HyperSpeed Wireless. Producent twierdzi, że jest to 3x szybsze rozwiązanie niż jakakolwiek inna bezprzewodowa technologia gamingowa. Razer używa tutaj połączenia 2,4 GHz z wykorzystaniem dołączonego odbiornika wpinanego w port USB typu A.

Razer Wolverine V2 Pro trafił już do przedsprzedaży. Nie jest to jednak tani sprzęt. Sugerowana cena wynosi 300 euro, czyli równowartość około 1415 złotych. W zestawie jest kontroler, odbiornik, 3-metrowy przewód USB C - USB A oraz dodatkowe nakładki na gałki (krótka wypukła i wysoka wklęsła).

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer, oprac. własne