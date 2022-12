AMD Radeon RX 7900 XT(X) pojawiły się w pierwszym sklepie

Sklepy i partnerzy AMD są już gotowi do premiery nowych kart graficznych. Jedna z platform sprzedażowych ma już nawet w swojej ofercie modele od Sapphire.

Do premiery nowych kart graficznych AMD odliczane są już ostatnie dni. Seria Radeon RX 7000 ma trafić do sklepów 13 grudnia, a jako pierwsze dostępne będą flagowe modele RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT. Na nowe układy od Czerwonych czekają nie tylko fani firmy, ale również dotychczasowi użytkownicy NVIDII.

Sugerowane ceny za nowe karty to 899 i 999 dolarów

O ile AMD powiedziało już wprost, że ich karty nie mają szans pod względem wydajności z konkurencyjnym NVIDIA GeForce RTX 4090, tak Amerykanie mają innego asa w rękawie. Ich propozycje mają być znacznie tańsze. To ważne, bowiem Zieloni oszaleli i znacząco podnieśli ceny za rodzinę GeForce RTX 4000.

W ostatnich dniach plotkowało się o tym, że na premierę AMD Radeon RX 7900 XT(X) dostępne będą głównie modele referencyjne. I wygląda na to, że to prawda. Do sklepów trafiły już propozycje od Sapphire. Korzystają one z chłodzenia AMD i pozbawione są jakiegokolwiek OC. Znaleźć (ale nie kupić) można je już na Amazonie.

AMD Radeon RX 7900 XTX będzie wyposażony w rdzeń AMD Navi 31 z 96 jednostkami CU. Przekłada się to na 6144 procesorów strumieniujących, 384 TMU, 192 ROP i 96 układów odpowiedzialnych za ray tracing. Całość doprawiona 24 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 384-bitowej szynie danych.

AMD Radeon RX 7900 XT to już przycięta wersja GPU AMD Navi 31. Tutaj do dyspozycji użytkownik ma 84 jednostki CU, a więc 5376 procesorów strumieniujących. Co więcej zegar obniżono z 2300 do 2000 MHz. Dostajemy też mniej pamięci VRAM bo "tylko" 20 GB typu GDDR6 na 320-bitowej szynie danych.

Sugerowane ceny opisywanych kart graficznych to 999 i 899 dolarów, acz w Polsce będzie drożej ze względu na różnice w podatkach. Premiera sklepowa ma nastąpić 13 grudnia 2022.

