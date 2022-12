Procesory Intel Xeon Sapphire Rapids-WS zaoferują do 56 rdzeni

Budujesz nową stację roboczą? Potrzebujesz komputera klasy HEDT? Warto poczekać. Intel szykuje 4. generację procesorów z rodziny Xeon. Będzie w czym wybierać.

Najczęściej mówi się o procesorach AMD Ryzen oraz Intel Core, czyli jednostkach konsumenckich. Trudno się temu dziwić, gdy to właśnie one trafiają przeważnie do laptopów i komputerów stacjonarnych. Obie Amerykańskie firmy mają jednak w swojej ofercie znacznie więcej. Mowa o CPU do stacji roboczych i serwerów.

Nowe Xeony oferują to co najlepsze, czyli DDR5 i PCIe 5.0

Czerwoni oferują serię Threadripper i EPYC, Niebiescy zaś jednostki Xeon. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych grup. Poznaliśmy bowiem nowe szczegóły dotyczące rodziny Fishhawk Falls.

Jak donosi chińska część internetu procesory Intel Sapphire Rapids-WS dedykowane segmentowi HEDT oraz stacjom roboczym mają zostać podzielone na dwie grupy - Xeon Wx-2000 oraz Xeon Wx-3000. Łącznie na rynek trafi aż 16 modeli, a więc więcej niż ma do zaoferowania aktualna rodzina AMD Threadripper.

Nowe procesory to architektura Intel Golden Cove, która korzysta z litografii 10 nm ESF. Wymagają one platformy z chipsetem Intel W790 i gniazdem LGA 4677. Oferują zaś 8-kanałowy kontroler DDR5 oraz do 112 linii PCI Express 5.0. Dla porównania u AMD to nadal standard DDR4 i PCIe 4.0.

Flagowy procesor Intel Xeon W9-3495X ma dysponować 56 rdzeniami i 112 wątkami. Zegar bazowy to 1,9 GHz i do 4,8 GHz w trybie Turbo. Całość doprawiona aż 105 MB pamięci podręcznej, ale okupiona szalonym TDP na poziomie do 350 W. Innymi słowy nie będzie go łatwo schłodzić.

Procesory Intel Xeon Wx-2000, w porównaniu do Wx-3000, nie będą korzystać z budowy typu MCM. Tym samym zaoferują maksymalnie do 24 rdzeni i 48 wątków, a minimalnie 6 rdzeni i 6 wątków.

Zakłada się, że Intel Sapphire Rapids-WS zadebiutuje w kwietniu przyszłego roku. Nie wiadomo jednak czy na start otrzymamy obie z opisywanych serii, czy może premiera będzie rozbita na części.

