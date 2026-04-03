Galaxy S26 Ultra psuje zdjęcia. Samsung szykuje poprawkę

Samsung potwierdza usterkę oprogramowania

Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach pojawiły się na oficjalnym forum społeczności Samsunga w Korei Południowej. Posiadacze modelu Galaxy S26 Ultra zauważyli, że aparat traci ostrość przy korzystaniu z trzykrotnego zoomu. Problem jest widoczny zarówno w dzień, jak i po zmroku. Jeden z użytkowników udokumentował błąd podczas nagrywania wideo z użyciem lampy błyskowej w ciemnym otoczeniu. Obraz stał się wtedy nagle całkowicie rozmazany.

Dalsza część tekstu pod wideo

Producent przeanalizował logi systemowe przesłane przez testerów i klientów. Zespół techniczny Samsunga oficjalnie przyznał, że przyczyna leży w kodzie oprogramowania. Nie jest to wada fizyczna soczewki ani matrycy. Błąd sklasyfikowano jako błąd przetwarzania, który występuje w momencie przełączania się między obiektywami. To dobra wiadomość dla właścicieli drogich smartfonów, ponieważ naprawa nie będzie wymagała wizyty w serwisie.

Aktualizacja naprawcza jest w drodze

Mimo potwierdzenia usterki, rozwiązanie nie trafiło jeszcze do wszystkich telefonów. Samsung wydał niedawno nową wersję oprogramowania układowego, ale nie zawierała ona oczekiwanej poprawki. Wywołało to rozczarowanie wśród osób liczących na szybkie rozwiązanie problemu. Firma uspokaja jednak, że prace nad właściwym patchem cały czas trwają.

Przedstawiciele firmy poinformowali, że zjawisko zostanie wyeliminowane w jednej z przyszłych aktualizacji. Na ten moment nie podano jednak dokładnej daty udostępnienia plików. Producent prosi użytkowników o cierpliwość oraz dalsze przesyłanie przykładów błędnych zdjęć. Ma to pomóc w dokładnym dostrojeniu algorytmów przetwarzania obrazu. Do czasu wydania poprawki użytkownicy muszą liczyć się z gorszą jakością zdjęć przy korzystaniu z zoomu 3x.