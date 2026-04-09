Masz takiego Samsunga? Należy ci się aktualizacja

Najnowsza generacja systemu Samsunga – One UI 8.5 na bazie Androida 16 – zadebiutowała z flagową serią Galaxy S26 w lutym, choć już w grudniu mogli ją testować w wersji beta posiadacze serii Galaxy S25. W marcu ruszyły aktualizacje bety dla flagowych modeli starszej generacji, a kwiecień rozpoczyna się testami kolejnej puli urządzeń.

Do programu beta mogą już dołączyć posiadacze całej serii Galaxy S23 (w tym modelu S23 FE) oraz składanych Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5. Co ciekawe, na liście znalazł się również Galaxy A36, czyli zeszłoroczny, bardzo popularny model ze średniej półki. To szczególny moment – testowa wersja One UI 8.5 po raz pierwszy trafia na sprzęt z serii Galaxy A. Należy przypuszczać, że po Galaxy A36 testy obejmą także Galaxy A56. Uwagę zwraca również fakt, że producent zdecydował się dopuścić do wczesnych testów urządzenia mające już blisko trzy lata, jak Galaxy Z Flip 5.

Niestety, jest haczyk. Rozsyłanie aktualizacji odbywa się etapami i jest mocno ograniczone regionalnie. Seria Galaxy S23 otrzyma betę w Indiach, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Składane Galaxy Z Flip5 i Z Fold5 dostaną aktualizację wyłącznie w Korei Południowej i USA, natomiast właściciele Galaxy A36 mogą testować nowy system tylko w Indiach. Biorąc jednak pod uwagę, że Polska znalazła się wśród pierwszych regionów z dostępem do One UI 8.5 już w grudniu, teraz też już wkrótce powinna dołączyć do tej listy.

Modele Galaxy, które już korzystają z One UI 8.5 otrzymają jednocześnie nową wersję bety – ZZD5. Warto przypomnieć, że w zeszłym miesiącu program testów ruszył dla modeli z serii Galaxy S24, S24 FE, S25 FE oraz nowszych składaków (Z Fold6, Z Fold7, Z Flip6 i Z Flip7). W przypadku tych smartfonów, a także serii Galaxy S25, nakładka One UI 8.5 wprowadza przydatną nowość w postaci obsługi funkcji AirDrop za pośrednictwem modułu Quick Share.

Jak dołączyć do testów?

Jeśli jeden z wymienionych smartfonów, możesz zapisać się do programu beta w kilku prostych krokach: