Awantura i wielkie nerwy na Netflixie. Wielka premiera już w kwietniu

Przepis na udany serial? Wciągająca fabuła i gwiazdorska obsada. Jeśli dodamy do tego emocje, to mamy murowany hit. Doskonale wie o tym Netflix, który przygotowuje nas już na premierę drugiego sezonu "Awantury". Tym razem dostaniemy zupełnie nową emocjonującą historię. 

Awantura i wielkie nerwy na Netflixie. Wielka premiera już w kwietniu

Mówi się, że "Awantura 2" to jeden z najgorętszych seriali Netflixa w wiosennej ofercie. Wielka premiera już 16 kwietnia, kiedy to widzowie przekonają się na własne oczy, czy warto było czekać na nową odsłonę lubianej serii. 

Będzie awantura, to i będzie nerwowo

"Awantura" to serial, który przybiera formę antologii, co oznacza, że powraca w zupełnie nowej odsłonie - widzowie dostaną całkiem nową historię i poznają nowych bohaterów. To co pozostaje niezmienne, to emocje, które serial ma wyzwolić w widzach. Netflix obiecuje, że będzie intensywnie, trochę nerwowo i nie będzie można narzekać na brak napięcia, czyli dokładnie tak, jak lubią widzowie tego typu seriali. 

"Awantura" - o czym będzie druga część?

Tym razem fabuła przeniesie nas do prestiżowego klubu golfowego. Tam spotkamy szefa klubu oraz jego żonę oraz dwóch pracowników, którzy przypadkiem zostaną wplątani w burzliwy konflikt.

Każda kosa trafi na swój kamień. „Awantura” powraca z nową obsadą i nowym konfliktem, który wybucha, kiedy młoda para obserwuje kłótnię swojego szefa z żoną. Rozpoczyna się gra wzajemnych przysług i wymuszeń, której areną jest elitarny klub należący do koreańskiej miliarderki.

czytamy w oficjalnym opisie Netflixa. 

Za drugi sezon ponownie odpowiada Lee Sung Lin. I to jest doskonała wiadomość dla fanów pierwszego sezonu. W rolach głównych Carey Mulligan, Oscar Isaac, Cailee Spaeny i Charles Melton. Gościnnie występują Youn Yuh-jung i Song Kang-ho.

Premiera drugiego sezonu "Awantury" na Netflixie, 16 kwietnia 2026. Sezon będzie liczył osiem odcinków i wszystkie pojawią się na platformie jednocześnie. 

Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix