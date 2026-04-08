Windows 11 stał się nieco bardziej znośny. Uciążliwy błąd załatany

Windows 11 jest systemem, przez który do Microsoftu przylgnęło przezwisko Microslop. I chociaż ma to głównie związek z ciągle rozbudowanymi funkcjami AI, to to, że podstawowe funkcje systemu nie do końca działają tak, jak powinny, również temu nie pomaga. Na szczęście Microsoft robi coś w tym kierunku i właśnie wydał poprawkę dla błędu wyszukiwania w Menu Start, która występowała w Windows 11 23H2, która wyrzucała puste wyniki.

Microsoft w końcu załatał jeden z irytujących błędów Windowsa 11

Tu mamy dwie wersje wydarzeń: oficjalną i nieoficjalną. Otóż użytkownicy od miesięcy skarżą się na to, że wyszukiwarka w menu Start nie działa tak, jak powinna. Z kolei Microsoft upiera się, że to zupełnie nowy problem, który pojawił się wraz z aktualizacją Bing, która odbyła się po stronie serwera i pojawiła się 6 kwietnia bieżącego roku. Jak stwierdził sam Microsoft w komunikacie:

Dochodzenie wykazało, że problem zbiegł się z aktualizacją usługi Bing po stronie serwera, mającą na celu poprawę wydajności wyszukiwania. Aby złagodzić problem, aktualizacja usługi Bing po stronie serwera została wycofana, a liczba zgłoszeń o błędach wyszukiwania stale maleje.