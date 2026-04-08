Windows 11 stał się nieco bardziej znośny. Uciążliwy błąd załatany

Menu Start jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementu systemu Windows. Niestety, w Windows 11 są błędy, które utrudniają działanie nawet tak podstawowych funkcji, jak wyszukiwarka w nim zaszyta. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:06
Windows 11 jest systemem, przez który do Microsoftu przylgnęło przezwisko Microslop. I chociaż ma to głównie związek z ciągle rozbudowanymi funkcjami AI, to to, że podstawowe funkcje systemu nie do końca działają tak, jak powinny, również temu nie pomaga. Na szczęście Microsoft robi coś w tym kierunku i właśnie wydał poprawkę dla błędu wyszukiwania w Menu Start, która występowała w Windows 11 23H2, która wyrzucała puste wyniki.

Potężne laptopy W świetnych cenach

Microsoft w końcu załatał jeden z irytujących błędów Windowsa 11

Tu mamy dwie wersje wydarzeń: oficjalną i nieoficjalną. Otóż użytkownicy od miesięcy skarżą się na to, że wyszukiwarka w menu Start nie działa tak, jak powinna. Z kolei Microsoft upiera się, że to zupełnie nowy problem, który pojawił się wraz z aktualizacją Bing, która odbyła się po stronie serwera i pojawiła się 6 kwietnia bieżącego roku. Jak stwierdził sam Microsoft w komunikacie:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP OmniBook 3 NGAI 15-FN0216NW 15.6" IPS Ryzen AI 7 350 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop HP OmniBook 3 NGAI 15-FN0216NW 15.6" IPS Ryzen AI 7 350 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Laptop HP Victus 16-D1123NW 16.1" IPS 144Hz i7-12700H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3060
Laptop HP Victus 16-D1123NW 16.1" IPS 144Hz i7-12700H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3060
0 zł
6029.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 6029.97 zł
Laptop MICROSOFT Surface Pro Copilot 13" Snapdragon X Elite 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop MICROSOFT Surface Pro Copilot 13" Snapdragon X Elite 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999.99 zł
Advertisement

Dochodzenie wykazało, że problem zbiegł się z aktualizacją usługi Bing po stronie serwera, mającą na celu poprawę wydajności wyszukiwania. Aby złagodzić problem, aktualizacja usługi Bing po stronie serwera została wycofana, a liczba zgłoszeń o błędach wyszukiwania stale maleje.

Potężne laptopy W świetnych cenach

Tym samym w narracji Microsoftu problem występuje od 2 dni i został błyskawicznie naprawiony. Bądźmy jednak szczerzy: nie terminy są tu kluczowe, a to, żeby funkcja w końcu zaczęła działać tak, jak powinna. Sama aktualizacja odbywa się po stronie serwera i nie wymaga ręcznej instalacji na komputerach z systemem Windows 11. 

Microsoft Windows Windows 11
Źródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer