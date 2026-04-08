Ruszył festiwal okazji Xiaomi. Zniżki sięgają 1000 zł

Tańsze smartfony Xiaomi i Redmi

Promocje objęły najnowsze modele telefonów. Xiaomi 15T z pamięcią 12/512 GB kosztuje teraz 1999 zł zamiast 2999 zł. Mocniejsza wersja Xiaomi 15T Pro staniała do 2899 zł. To oszczędność rzędu 800-1000 zł względem ceny rekomendowanej.

Xiaomi 15T
Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.25 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5500mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Xiaomi 15T Pro
Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.73 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5500mAh Pamięć wbudowana 1000 GB

Taniej kupimy też urządzenia z serii Redmi Note 15. Model Pro kosztuje obecnie 1149 zł. Za najmocniejszy wariant Redmi Note 15 Pro+ 5G z 512 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 1999 zł.

Xiaomi Redmi Note 15
Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Xiaomi Redmi Note 15 5G
Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 5520mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6580mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.7 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Promocje są dostępne w sklepie internetowym mi.com oraz w salonach stacjonarnych w Warszawie i Wrocławiu.

Urządzenia do domu i pralka Mijia

Festiwal to także okazja do zakupu sprzętu AIoT. Tablety Redmi Pad 2 Pro można teraz kupić w cenie od 1299 zł. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40 kosztuje 699 zł. W ofercie znalazła się również hulajnoga elektryczna Scooter 5 Max za 2399 zł.

Po raz pierwszy znaczącej obniżki doczekała się pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer 9kg. Urządzenie kosztuje teraz 2199 zł. Xiaomi promuje w ten sposób swój rozbudowany ekosystem produktów domowych. Smartwatch Xiaomi Watch S4 w kolorze miętowym można z kolei nabyć za 539 zł.

Konkurs z nagrodami i historia festiwalu

Xiaomi przygotowało akcję konkursową na swoim profilu na Facebooku. Do wygrania jest pięć kuponów o wartości 2000 zł na zakupy w sklepie mi.com. Uczestnicy muszą skompletować listę wymarzonych produktów w koszyku i uzasadnić swój wybór. Akcja trwa do 19 kwietnia.