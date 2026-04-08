Ruszył festiwal okazji Xiaomi. Zniżki sięgają 1000 zł
Ruszyła kolejna edycja wydarzenia Xiaomi Fan Festival. Klienci mogą liczyć na duże obniżki cen smartfonów oraz wielu urządzeń domowych.
Tańsze smartfony Xiaomi i Redmi
Promocje objęły najnowsze modele telefonów. Xiaomi 15T z pamięcią 12/512 GB kosztuje teraz 1999 zł zamiast 2999 zł. Mocniejsza wersja Xiaomi 15T Pro staniała do 2899 zł. To oszczędność rzędu 800-1000 zł względem ceny rekomendowanej.
Taniej kupimy też urządzenia z serii Redmi Note 15. Model Pro kosztuje obecnie 1149 zł. Za najmocniejszy wariant Redmi Note 15 Pro+ 5G z 512 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 1999 zł.
Promocje są dostępne w sklepie internetowym mi.com oraz w salonach stacjonarnych w Warszawie i Wrocławiu.
Urządzenia do domu i pralka Mijia
Festiwal to także okazja do zakupu sprzętu AIoT. Tablety Redmi Pad 2 Pro można teraz kupić w cenie od 1299 zł. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40 kosztuje 699 zł. W ofercie znalazła się również hulajnoga elektryczna Scooter 5 Max za 2399 zł.
Po raz pierwszy znaczącej obniżki doczekała się pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer 9kg. Urządzenie kosztuje teraz 2199 zł. Xiaomi promuje w ten sposób swój rozbudowany ekosystem produktów domowych. Smartwatch Xiaomi Watch S4 w kolorze miętowym można z kolei nabyć za 539 zł.
Konkurs z nagrodami i historia festiwalu
Xiaomi przygotowało akcję konkursową na swoim profilu na Facebooku. Do wygrania jest pięć kuponów o wartości 2000 zł na zakupy w sklepie mi.com. Uczestnicy muszą skompletować listę wymarzonych produktów w koszyku i uzasadnić swój wybór. Akcja trwa do 19 kwietnia.
Marka intensywnie rozwija ofertę AGD od 2025 roku. Produkty linii Mijia powstają w zautomatyzowanej fabryce w Wuhan. Sam festiwal narodził się w Chinach w 2012 roku. Obecnie jest to globalne wydarzenie organizowane w ponad 50 krajach. Tegoroczna edycja w Polsce potrwa do 26 kwietnia 2026 roku.