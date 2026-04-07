Santander chce dać aż 1500 zł za aktywność. Ale to nie koniec korzyści
Santander jest mistrzem, jeśli chodzi o promocje. Tym razem, za utworzenie Konta Select obiecuje, do 1500 złotych w bonusie, a dla tych, którzy dodatkowo chcą założyć lokatę, daje 4,5%. Promocja jest dostępna tylko i wyłącznie online i oczywiście, ograniczona czasowo. Oto, co warto wiedzieć.
Promocja online z Kontem Select
Aby skorzystać z promocji należy otworzyć online Konto Select z kartą debetową i usługami Santander online. Jak, przy większości promocji tego banku, należy także aktywnie korzystać z konta. Nagrodą jest 1500 złotych. Warto jednak mieć na uwadze, że konta otwarte w oddziale banku, są z tej promocji wykluczone. Liczą się tylko te, założone online.
Jak skorzystać z promocji Santander?
Konto Select należy otworzyć do 31 maja 2026. Należy pamiętać o zaakceptowaniu wymaganych zgód marketingowych oraz regulaminu promocji. Warunki, jakie należy spełnić nie są jakieś wygórowane - mobilizują głównie do aktywności.
3 x 300 premii za aktywność - warunki do spełnienia
W promocji, o której mowa, można otrzymać trzy nagrody po 300 zł za każdy miesiąc, jeśli w pierwszym i kolejnych miesiącach kalendarzowych spełni się warunki:
- zapewni min. 10 tys. zł wpływu na konto otwarte w promocji;
- zapłaci kartą lub BLIK-iem na łączną kwotę 500 zł.
600 złotych bonusu
600 zł dodatkowej premii zyska też każdy, kto w ciągu 12 miesięcy od otwarcia konta zapewni min. 10 tys. wpływu na konto otwarte w promocji, lub średnie saldo aktywów co najmniej 150 tys. zł.
4,5% na Lokacie powitalnej
Po otwarciu konta osobistego z usługami Santander online i kartą debetową, można skorzystać z promocji na lokatę. Należy w ciągu trzech kolejnych dni (od otworzenia konta), założyć lokatę trzymiesięczną na 4,5%. To lokata do 50 tys., a szczegółowe warunki określa regulamin, umieszczony na stronie banku. Warto zauważyć, że jest to oprocentowanie stałe w skali roku.
Przypomnijmy, że bank obecnie przechodzi fazę rebrandingu i z końcem 2026 roku zamieni się w Erste. To jedna z ostatnich okazji, aby skorzystać z promocji pod marką Santander Bank Polska.