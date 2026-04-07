Santander chce dać aż 1500 zł za aktywność. Ale to nie koniec korzyści

Promocja online z Kontem Select

Aby skorzystać z promocji należy otworzyć online Konto Select z kartą debetową i usługami Santander online. Jak, przy większości promocji tego banku, należy także aktywnie korzystać z konta. Nagrodą jest 1500 złotych. Warto jednak mieć na uwadze, że konta otwarte w oddziale banku, są z tej promocji wykluczone. Liczą się tylko te, założone online.

Jak skorzystać z promocji Santander?

Konto Select należy otworzyć do 31 maja 2026. Należy pamiętać o zaakceptowaniu wymaganych zgód marketingowych oraz regulaminu promocji. Warunki, jakie należy spełnić nie są jakieś wygórowane - mobilizują głównie do aktywności.

3 x 300 premii za aktywność - warunki do spełnienia

W promocji, o której mowa, można otrzymać trzy nagrody po 300 zł za każdy miesiąc, jeśli w pierwszym i kolejnych miesiącach kalendarzowych spełni się warunki:

zapewni min. 10 tys. zł wpływu na konto otwarte w promocji;

zapłaci kartą lub BLIK-iem na łączną kwotę 500 zł.

600 złotych bonusu

600 zł dodatkowej premii zyska też każdy, kto w ciągu 12 miesięcy od otwarcia konta zapewni min. 10 tys. wpływu na konto otwarte w promocji, lub średnie saldo aktywów co najmniej 150 tys. zł.

4,5% na Lokacie powitalnej

Po otwarciu konta osobistego z usługami Santander online i kartą debetową, można skorzystać z promocji na lokatę. Należy w ciągu trzech kolejnych dni (od otworzenia konta), założyć lokatę trzymiesięczną na 4,5%. To lokata do 50 tys., a szczegółowe warunki określa regulamin, umieszczony na stronie banku. Warto zauważyć, że jest to oprocentowanie stałe w skali roku.