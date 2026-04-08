x-kom szaleje. Najnowszy MacBook i 500 zł zostaje w kieszeni

MacBook Air M4 wydaje się najtańszym w dniu premiery przedstawicielem serii. To jednak tylko pozory. Najnowszy MacBook Air M5 jest równie atrakcyjny cenowo. Różnica wynika jednak z tego, że podstawowy model M4 oferuje 256 GB SSD, a podstawowy model M5 512 GB SSD.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:49
Dlaczego jednak o tym wspominam? Otóż w najnowszej promocji x-kom model M5 512 GB jest wyceniony na tyle samo, co M4 256 GB, czyli na 4999 zł. Co więcej, w cenie tej otrzymujemy także zauważalnie wydajniejszy procesor Apple M5. Jest to więc okazja, z której naprawdę grzech nie skorzystać, jeśli szukacie lekkiego, a zarazem wydajnego laptopa z mocną baterią.

MacBook Air M5 W cenie M4

MacBook Air M5 w mocnej przecenie

Zacznijmy standardowo: od ekranu. Jest to 13,6-calowa matryca z wąskimi ramkami i notchem. Oferuje ona wysoką rozdzielczość 2560 × 1664 pikseli, świetne pokrycie oraz odwzorowanie kolorów i jasność 500 nitów. Dzięki temu nawet mimo tego, że matryca jest błyszcząca, to praca nawet w pełnym słońcu jest dość komfortowa. Skąd wiem? Ponieważ MacBook Air M4 ma taki sam ekran, a tak się składa, że sam korzystam z tego laptopa. 

Sercem jest natomiast wyżej wspominany, 10-rdzeniowy układ ARM Apple M5. Ma on znacznie rozwinięte rdzenie NPU względem poprzednika. Tym samym pozwala na wydajniejszą pracę modeli AI uruchomionych lokalnie. Chociaż przy 16 GB RAM na pokładzie możemy zdecydować się raczej na lżejsze i mniej zaawansowane modele. Jeśli zaś chodzi o pamięć na pliki, to znajdziemy tu 512 GB, co jest znacznie rozsądniejszą opcją, niż 256 GB. 

Nie zabrakło tu także świetnej, podświetlanej klawiatury, genialnego gładzika, dzięki któremu zapomnicie o myszce, świetnej obudowy i baterii na kilkanaście godzin pracy. Jeśli chodzi o porty, to tu jest skromnie: 2 USB-C, które pozwalają ładować urządzenie i podłączyć dwa monitory, MagSafe do ładowania, który polecam ze względu na magnetyczne złącze, oraz Combo Jack. Z łączności bezprzewodowej mamy Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. A wszystko to za jedyne 4999 zł

#Apple Macbook MacBook Air MacBook Air M5 MacBook Air 2026
Źródła zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała)