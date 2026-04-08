Biedronka dopieszcza rowerzystów. Wyposażysz się na cały sezon
Biedronka postanowiła zadbać o rowerzystów. W nowej gazetce promocyjnej sklepu pojawiła się masa akcesoriów dla miłośników dwóch kółek.
Sezon rowerowy ruszył na dobre. Chociaż pogoda jeszcze nie rozpieszcza, to wiele osób wyciągnęło swoje jednoślady, aby oddać się ulubionemu hobby. Biedronka doskonale o tym wie, bo ruszyła z promocjami na akcesoria dla rowerzystów.
Biedronka rzuciła kilka promocji na przydatne akcesoria dla rowerzystów. Za 59,90 zł możecie kupić między innymi:
- Uchwyt na telefon z systemem redukcji wstrząsów lub systemem amortyzacji, który nadaje się do smartfonów z ekranami o przekątnej od 4,7 do 6,8 cala,
- lokalizator roweru z uchwytem na bidon z dedykowaną aplikacją, zasięgiem do 40 metrów i czasem pracy do 6 miesięcy
- powerbank o pojemności 20 000 mAh, mocy 22,5 W oraz trzema złączami (2 x USB-A i 1 x USB-C)
Poza tym, w cenie 39,99 zł możecie też kupić jeden z trzech uchwytów na telefon. Do wyboru są trzy modele: aluminiowy, z regulacją 360 stopni lub z systemem szybkiego montażu.
Wreszcie za 99 zł Biedronka oferuje kompresor akumulatorowy. Ma on wbudowaną latarkę, pojemność 2000 mAh oraz 4 wymienne końcówki w zestawie.
Promocje dostępne są od wtorku (7 kwietnia) do soboty (18 kwietnia). W gazetce dostępne są też inne akcesoria dla rowerzystów, w tym między innymi saszetki, pokrowce na telefon, torba termiczna, zestaw naprawczy, bidon czy też zapięcie na kluczyk.