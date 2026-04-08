Biedronka dopieszcza rowerzystów. Wyposażysz się na cały sezon

Sezon rowerowy ruszył na dobre. Chociaż pogoda jeszcze nie rozpieszcza, to wiele osób wyciągnęło swoje jednoślady, aby oddać się ulubionemu hobby. Biedronka doskonale o tym wie, bo ruszyła z promocjami na akcesoria dla rowerzystów.

Biedronka rusza z promocjami dla rowerzystów

Biedronka rzuciła kilka promocji na przydatne akcesoria dla rowerzystów. Za 59,90 zł możecie kupić między innymi:

Uchwyt na telefon z systemem redukcji wstrząsów lub systemem amortyzacji

, który nadaje się do smartfonów z ekranami o przekątnej od 4,7 do 6,8 cala, lokalizator roweru z uchwytem na bidon z dedykowaną aplikacją, zasięgiem do 40 metrów i czasem pracy do 6 miesięcy

z dedykowaną aplikacją, zasięgiem do 40 metrów i czasem pracy do 6 miesięcy powerbank o pojemności 20 000 mAh, mocy 22,5 W oraz trzema złączami (2 x USB-A i 1 x USB-C)

Poza tym, w cenie 39,99 zł możecie też kupić jeden z trzech uchwytów na telefon. Do wyboru są trzy modele: aluminiowy, z regulacją 360 stopni lub z systemem szybkiego montażu.

Wreszcie za 99 zł Biedronka oferuje kompresor akumulatorowy. Ma on wbudowaną latarkę, pojemność 2000 mAh oraz 4 wymienne końcówki w zestawie.