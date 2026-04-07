Wygenerowała szereg kodów BLIK. Nie o taki efekt jej chodziło

Ten telefon przestraszył ją nie na żarty

Mieszkanka Jaworzna padła ofiarą perfidnej manipulacji ze strony oszustów. Kobieta straciła 18 tysięcy złotych, tylko dlatego, że uwierzyła, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku. Cały scenariusz był tak prosty, że nie dawał zbyt wiele przestrzeni na jakiekolwiek wątpliwości, czy zastanawianie się. Do 28-latki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik jej banku. Poinformował o zaistniałym wycieku danych oraz zagrożeniu kradzieży środków z jej konta.

Prośby o kody BLIK oraz "bankowy kurier"

28-latka od razu postanowiła zabezpieczyć swoje zagrożone pieniądze i, działając w stresie, postępowała ściśle według instrukcji dzwoniącego. Na polecenie rozmówcy, wygenerowała szereg kodów BLIK, co doprowadziło do natychmiastowej utraty 18 tysięcy złotych.

Przestępcy "na szczęście" chcieli jeszcze więcej

Ale przestępcy uznali, że to jeszcze za mało. Poprosili, aby pozostałe oszczędności kobieta przekazała "bankowemu kurierowi". W tym czasie 28-latka nabrała podejrzeń i powiadomiła bank oraz odpowiednie służby. Dzięki temu, policja mogła przygotować zasadzkę na "kuriera", który okazał się bardzo młody, miał bowiem tylko 19 lat. Chłopak częściowo przyznał się do winy, obecnie trwa postępowanie wyjaśniające całej sprawy.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, że za tego typu oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.