Masz takiego Samsunga? Czas na aktualizację

Na to czekali (nadal czekają?) posiadacze Samsungów

Właściciele smartfonów marki Samsung z niecierpliwością oczekują stabilnej wersji nakładki One UI 8.5. Oprogramowanie, debiutujące z flagową serią Galaxy S26 w lutym 2026 roku, miało zacząć trafiać na starsze urządzenia już w marcu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast tego użytkownicy wciąż otrzymują jedynie kolejne kompilacje testowe. Najnowsze przecieki jasno wskazują na to, że finalna, oficjalna aktualizacja prędko do nas nie nadejdzie. Odważni mogą już jednak uruchamiać nowe wersje beta.

Kalendarz aktualizacji do One UI 8.5

Seria Galaxy S25:

Beta 9: w tym tygodniu

Beta 10: trzeci tydzień kwietnia

Wersja stabilna: nie określono

Seria Galaxy S24:

Beta 2: 9 kwietnia

Beta 3: 20 kwietnia

Seria Galaxy Z Fold 6, Flip 6

Beta 2: 9 kwietnia

Seria Galaxy S23:

Beta 1: 9 kwietnia

Beta 2: 23 kwietnia

Jeżeli ujawniony harmonogram pokryje się z rzeczywistością, w kwietniu z pewnością nie uświadczymy stabilnej edycji One UI 8.5. To ogromne rozczarowanie dla milionów fanów, którzy na pełną aktualizację będą musieli poczekać znacznie dłużej, niż zakładały to pierwotne oczekiwania i zapowiedzi.