Oprogramowanie

Masz takiego Samsunga? Czas na aktualizację

Samsung obiecał, ale trochę się ociąga. Wygląda jednak, że w końcu najnowszy system trafi na starsze telefony koreańskiego producenta.

Dominik Krawczyk (dkraw)
10:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Na to czekali (nadal czekają?) posiadacze Samsungów

Właściciele smartfonów marki Samsung z niecierpliwością oczekują stabilnej wersji nakładki One UI 8.5. Oprogramowanie, debiutujące z flagową serią Galaxy S26 w lutym 2026 roku, miało zacząć trafiać na starsze urządzenia już w marcu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast tego użytkownicy wciąż otrzymują jedynie kolejne kompilacje testowe. Najnowsze przecieki jasno wskazują na to, że finalna, oficjalna aktualizacja prędko do nas nie nadejdzie. Odważni mogą już jednak uruchamiać nowe wersje beta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Czarny SM-S942
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Czarny SM-S942
0 zł
4899 zł - najniższa cena
Kup teraz 4899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Biały SM-S942
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Biały SM-S942
-500 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Advertisement

Kalendarz aktualizacji do One UI 8.5

Seria Galaxy S25:
Beta 9: w tym tygodniu
Beta 10: trzeci tydzień kwietnia
Wersja stabilna: nie określono

Seria Galaxy S24:
Beta 2: 9 kwietnia
Beta 3: 20 kwietnia

Seria Galaxy Z Fold 6, Flip 6
Beta 2: 9 kwietnia

Seria Galaxy S23:
Beta 1: 9 kwietnia
Beta 2: 23 kwietnia

Jeżeli ujawniony harmonogram pokryje się z rzeczywistością, w kwietniu z pewnością nie uświadczymy stabilnej edycji One UI 8.5. To ogromne rozczarowanie dla milionów fanów, którzy na pełną aktualizację będą musieli poczekać znacznie dłużej, niż zakładały to pierwotne oczekiwania i zapowiedzi.

Co przy tym zaskakujące, testowe wersje nakładki dla Galaxy S25 działają płynnie i zdają się pozbawionymi błędów. Można wręcz dojść do wniosku, że producent celowo opóźnia aktualizację.

Image
telepolis
samsung aktualizacja samsung galaxy s23 galaxy s24 galaxy s25 One UI 8.5 nowe oprogramowanie
Źródła zdjęć: Tamer A Soliman / Shutterstock
Źródła tekstu: Gizmochina, oprac. wł