Masz takiego Samsunga? Czas na aktualizację
Samsung obiecał, ale trochę się ociąga. Wygląda jednak, że w końcu najnowszy system trafi na starsze telefony koreańskiego producenta.
Na to czekali (nadal czekają?) posiadacze Samsungów
Właściciele smartfonów marki Samsung z niecierpliwością oczekują stabilnej wersji nakładki One UI 8.5. Oprogramowanie, debiutujące z flagową serią Galaxy S26 w lutym 2026 roku, miało zacząć trafiać na starsze urządzenia już w marcu.
Zamiast tego użytkownicy wciąż otrzymują jedynie kolejne kompilacje testowe. Najnowsze przecieki jasno wskazują na to, że finalna, oficjalna aktualizacja prędko do nas nie nadejdzie. Odważni mogą już jednak uruchamiać nowe wersje beta.
Kalendarz aktualizacji do One UI 8.5
Seria Galaxy S25:
Beta 9: w tym tygodniu
Beta 10: trzeci tydzień kwietnia
Wersja stabilna: nie określono
Seria Galaxy S24:
Beta 2: 9 kwietnia
Beta 3: 20 kwietnia
Seria Galaxy Z Fold 6, Flip 6
Beta 2: 9 kwietnia
Seria Galaxy S23:
Beta 1: 9 kwietnia
Beta 2: 23 kwietnia
Jeżeli ujawniony harmonogram pokryje się z rzeczywistością, w kwietniu z pewnością nie uświadczymy stabilnej edycji One UI 8.5. To ogromne rozczarowanie dla milionów fanów, którzy na pełną aktualizację będą musieli poczekać znacznie dłużej, niż zakładały to pierwotne oczekiwania i zapowiedzi.
Co przy tym zaskakujące, testowe wersje nakładki dla Galaxy S25 działają płynnie i zdają się pozbawionymi błędów. Można wręcz dojść do wniosku, że producent celowo opóźnia aktualizację.