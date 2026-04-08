Skyscanner wchodzi do ChatGPT i błyskawicznie wyszukuje tanie loty

Planowanie wakacji właśnie stało się prostsze. Popularna wyszukiwarka lotów Skyscanner udostępniła swoją aplikację bezpośrednio w ChatGPT.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:30
Rezerwacja lotu przez rozmowę

Użytkownicy Skyscannera mogą teraz wyszukiwać połączenia lotnicze w naturalny sposób. Wystarczy zainstalować aplikację w sklepie ChatGPT i wpisać proste polecenie. Przykładowo, po wpisaniu frazy „@skyscanner znajdź najtańszy lot do Nowego Jorku w grudniu”, system wyświetli listę dostępnych propozycji.

Informacje pochodzą bezpośrednio z globalnej bazy danych platformy. Podróżni mogą szybko modyfikować daty lub lotniska w trakcie rozmowy za pomocą krótkich wiadomości. Sam proces rezerwacji przebiega tak samo sprawnie, jak w standardowej aplikacji mobilnej Skyscanner.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17e 5G 512GB 6.1 Czarny
Smartfon APPLE iPhone 17e 5G 512GB 6.1 Czarny
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny 2x eSIM
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G57 Power 5G 12/256GB 6.72" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G57 Power 5G 12/256GB 6.72" 120Hz Zielony
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Dane i zaufanie do sztucznej inteligencji

Nowe rozwiązanie łączy wygodę rozmowy z precyzją danych i zaufaniem do marki.

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki ludzie wyszukują, ale jeśli chodzi o rezerwację podróży, najważniejsze pozostaje zaufanie. Wprowadzając aplikację Skyscanner do ChatGPT, dajemy podróżnym to, co najlepsze z obu światów: naturalne, swobodne doświadczenie rozmowy, wsparte rzeczywistymi danymi, przejrzystością i porównaniami, na których opierają właściwy wybór.

powiedział Piero Sierra, Chief AI Officer, Skyscanner

Statystyki pokazują, że zaufanie do sztucznej inteligencji systematycznie rośnie. W tym roku już 54% podróżnych deklaruje chęć korzystania z tej technologii przy planowaniu wyjazdów. To wzrost w porównaniu do 47% w roku ubiegłym. Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego na grupie 22 tysięcy osób z całego świata.

Nowoczesne narzędzia dla kibiców

Skyscanner oferuje również inne funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję. Wśród nich znajdują się chatboty pomagające w wyborze hoteli i ubezpieczeń samochodowych. Ciekawą opcją jest narzędzie "Football Flight Finder", stworzone z myślą o kibicach planujących wyjazdy na piłkarskie  Mistrzostwa Świata.

Narzędzie to analizuje trasy o najlepszym stosunku ceny do jakości. Śledzi zmiany cen biletów po ogłoszeniu terminarza meczów. Ma to pomóc fanom w organizacji skomplikowanych podróży od meczów otwarcia aż po finał, ułatwiając każdy etap wyjazdu.

Globalny zasięg i miliardy cen

Skyscanner działa na rynku od 2003 roku. Obecnie obsługuje miliony użytkowników w 52 krajach i 37 językach. Platforma współpracuje z ponad 1200 partnerami z branży turystycznej i ma biura w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Codziennie system przeszukuje około 100 miliardów cen.

Xiaomi 17 12/256 GB
4499,00 zł
4%
4699.00
Xiaomi 15T 12/512 GB
1999,00 zł
9%
2198.00
Image
telepolis
sztuczna inteligencja skyscanner tanie loty ChatGPT planowanie podróży bilety lotnicze podróże lotnicze
Źródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock, Skyscanner
Źródła tekstu: Skyscanner