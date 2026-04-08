Skyscanner wchodzi do ChatGPT i błyskawicznie wyszukuje tanie loty

Rezerwacja lotu przez rozmowę

Użytkownicy Skyscannera mogą teraz wyszukiwać połączenia lotnicze w naturalny sposób. Wystarczy zainstalować aplikację w sklepie ChatGPT i wpisać proste polecenie. Przykładowo, po wpisaniu frazy „@skyscanner znajdź najtańszy lot do Nowego Jorku w grudniu”, system wyświetli listę dostępnych propozycji.

Informacje pochodzą bezpośrednio z globalnej bazy danych platformy. Podróżni mogą szybko modyfikować daty lub lotniska w trakcie rozmowy za pomocą krótkich wiadomości. Sam proces rezerwacji przebiega tak samo sprawnie, jak w standardowej aplikacji mobilnej Skyscanner.

Dane i zaufanie do sztucznej inteligencji

Nowe rozwiązanie łączy wygodę rozmowy z precyzją danych i zaufaniem do marki.

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki ludzie wyszukują, ale jeśli chodzi o rezerwację podróży, najważniejsze pozostaje zaufanie. Wprowadzając aplikację Skyscanner do ChatGPT, dajemy podróżnym to, co najlepsze z obu światów: naturalne, swobodne doświadczenie rozmowy, wsparte rzeczywistymi danymi, przejrzystością i porównaniami, na których opierają właściwy wybór. powiedział Piero Sierra, Chief AI Officer, Skyscanner

Statystyki pokazują, że zaufanie do sztucznej inteligencji systematycznie rośnie. W tym roku już 54% podróżnych deklaruje chęć korzystania z tej technologii przy planowaniu wyjazdów. To wzrost w porównaniu do 47% w roku ubiegłym. Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego na grupie 22 tysięcy osób z całego świata.

Nowoczesne narzędzia dla kibiców

Skyscanner oferuje również inne funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję. Wśród nich znajdują się chatboty pomagające w wyborze hoteli i ubezpieczeń samochodowych. Ciekawą opcją jest narzędzie "Football Flight Finder", stworzone z myślą o kibicach planujących wyjazdy na piłkarskie Mistrzostwa Świata.

Narzędzie to analizuje trasy o najlepszym stosunku ceny do jakości. Śledzi zmiany cen biletów po ogłoszeniu terminarza meczów. Ma to pomóc fanom w organizacji skomplikowanych podróży od meczów otwarcia aż po finał, ułatwiając każdy etap wyjazdu.

Globalny zasięg i miliardy cen